Tекст: Ольга Иванова

РИА «Новости» передает, что депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок подверг критике решение генерального штаба ВСУ о переводе авиатехников и механиков воздушных сил Украины в пехотные подразделения. Он подчеркнул, что в военных штабах на Украине в три раза больше военнослужащих, чем непосредственно на фронте.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ принимает такие меры для удержания фронта. Евтушок выразил недоумение, задав вопрос: «А кто же давал такую команду из воздушных сил забрать всех специалистов и техников?» Он отметил, что это может повлиять на выполнение авиационных операций, так как «без таких специалистов невозможен целый вылет авиапарка».

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также указал, что в пехоту переводят и специалистов из ПВО, которые выявляют воздушные цели и обучают этому. Генштаб ВСУ охарактеризовал данное решение как вынужденное.

Евтушок обратил внимание на дисбаланс в распределении военных ресурсов и предложил задействовать специалистов, ушедших на пенсию в 35-40 лет, чтобы заменить тех, кто уже долгое время воюет без отдыха.

