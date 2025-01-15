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В Раде раскритиковали перевод авиатехников в пехоту
Депутат Сергей Евтушок выразил недовольство решением генштаба ВСУ о переводе авиатехников и специалистов ПВО в пехотные части, указав на их важность для авиационных операций.
РИА «Новости» передает, что депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок подверг критике решение генерального штаба ВСУ о переводе авиатехников и механиков воздушных сил Украины в пехотные подразделения. Он подчеркнул, что в военных штабах на Украине в три раза больше военнослужащих, чем непосредственно на фронте.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ принимает такие меры для удержания фронта. Евтушок выразил недоумение, задав вопрос: «А кто же давал такую команду из воздушных сил забрать всех специалистов и техников?» Он отметил, что это может повлиять на выполнение авиационных операций, так как «без таких специалистов невозможен целый вылет авиапарка».
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также указал, что в пехоту переводят и специалистов из ПВО, которые выявляют воздушные цели и обучают этому. Генштаб ВСУ охарактеризовал данное решение как вынужденное.
Евтушок обратил внимание на дисбаланс в распределении военных ресурсов и предложил задействовать специалистов, ушедших на пенсию в 35-40 лет, чтобы заменить тех, кто уже долгое время воюет без отдыха.