Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
В Сочи после атаки ВСУ временно закрыли часть пляжей
Власти Сочи временно ограничили доступ на некоторые пляжи города после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий», – заявил Прошунин в Max.
Прошунин также подчеркнул, что на остальной территории Сочи обстановка остается штатной и не вызывает опасений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки безэкипажных катеров на побережье Сочи пострадали восемь человек.
В августе украинский беспилотник ударил по многолюдному пляжу в Архипо-Осиповке.