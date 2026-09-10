В Сочи после атаки ВСУ временно закрыли часть пляжей

Tекст: Дарья Григоренко

«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий», – заявил Прошунин в Max.

Прошунин также подчеркнул, что на остальной территории Сочи обстановка остается штатной и не вызывает опасений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки безэкипажных катеров на побережье Сочи пострадали восемь человек.

В августе украинский беспилотник ударил по многолюдному пляжу в Архипо-Осиповке.