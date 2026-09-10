МИД сообщил о консультациях по введению безвизового режима с Китаем

Замглавы МИД Руденко сообщил о консультациях по введению безвиза с КНР

Tекст: Дарья Григоренко

Руденко подчеркнул, что Москва рассчитывает на успешное разрешение этой ситуации, передает ТАСС

«Сейчас у нас идут консультации с нашими китайскими коллегами. Если завершатся успешно, то мы это дело, несомненно, поддержим», – сказал дипломат. Он добавил, что в данном вопросе отсутствует политическая подоплека, и проблема носит исключительно технический характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за закрепление взаимных поездок граждан без оформления документов навсегда.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль действующего механизма для гуманитарных контактов двух стран.