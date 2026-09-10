Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
МИД сообщил о консультациях по введению безвизового режима с Китаем
Замглавы МИД Руденко сообщил о консультациях по введению безвиза с КНР
Россия и Китай обсуждают возможность введения полного безвизового режима, и Москва рассчитывает на успешное завершение переговоров по этому техническому вопросу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Руденко подчеркнул, что Москва рассчитывает на успешное разрешение этой ситуации, передает ТАСС
«Сейчас у нас идут консультации с нашими китайскими коллегами. Если завершатся успешно, то мы это дело, несомненно, поддержим», – сказал дипломат. Он добавил, что в данном вопросе отсутствует политическая подоплека, и проблема носит исключительно технический характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу.
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за закрепление взаимных поездок граждан без оформления документов навсегда.
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