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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты то, что ты ешь» – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    0 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    10 сентября 2026, 07:58 • Новости дня

    ФСБ пообещала бороться с зарубежными спецслужбами всеми доступными методами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба безопасности России пообещала, что продолжит противодействие иностранным специальным службам всеми доступными методами.

    Федеральная служба безопасности продолжит активную борьбу с иностранными разведками, передает РИА «Новости». «ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в ведомстве.

    Силовики задержали россиянина, работавшего в охране дипломатической миссии Британии в Москве. По заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко мужчина собирал данные о сотрудниках посольства и системах безопасности здания.

    Полученную информацию Киев планировал использовать для организации терактов против британских дипломатов. Целью провокации было втягивание Лондона в прямой вооруженный конфликт с Москвой, а также получение дополнительных поставок оружия на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года отечественные спецслужбы выявили британского агента под прикрытием должности второго секретаря посольства в Москве. В июле силовики арестовали в Краснодаре завербованного Киевом диверсанта. В конце августа сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу секретных военных данных украинской разведке.

    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев признался, что заставило его ужесточить риторику

    Медведев заявил о причинах ужесточения его риторики

    Медведев признался, что заставило его ужесточить риторику
    @ Скриншот с видео Max-канала Дмитрия Медведева

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    9 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Озерное
    Российские войска освободили харьковское Озерное
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны.

    Бойцы группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Озерное, расположенный в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции в этом регионе.

    В июле подразделения группировки освободили харьковское село Артельное.

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    9 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    ВС России приступили к штурму Дружковки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные из Южной группировки закрепились на окраинах Дружковки и приступили к штурму города, сообщил заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем с позывным «Артист».

    Бойцы Южной группировки при огневой поддержке расчетов БПЛА заняли позиции на окраинах Дружковки, пояснил «Артист», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Пехотные подразделения уже начали штурмовые действия в городской черте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских войск к окраинам Дружковки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о значительном ухудшении положения украинской армии на этом направлении.

    Ранее российские операторы беспилотников уничтожили транспортные средства противника в данном районе.

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    9 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани

    СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после украинских атак на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте после атак украинских формирований на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила подробности произошедшего. «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ)», – заявила она.

    Ранее при атаке беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека.

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    9 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле объяснили готовность Зеленского к компромиссам нехваткой денег

    Песков: Готовность Зеленского к компромиссам вызвана нехваткой денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к компромиссам возникла из-за нехватки денег и оружия после ударов по гражданским объектам России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин, киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Проявленную украинским руководством гибкость Песков объяснил стремительно ухудшающейся экономической ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что готовность к обсуждению спорных вопросов возникла на фоне острой нехватки финансовых средств и вооружений у Киева.

    Представитель Кремля отметил, что украинским властям хорошо известно, на какие именно уступки им необходимо пойти для достижения мирного урегулирования конфликта. По его словам, в Киеве прекрасно понимают условия реального выхода из кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах США по снижению интенсивности конфликта зимой.

    Ранее Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на территории Турции. До этого представитель Кремля анонсировал дальнейшее усиление военного давления на украинскую сторону для достижения поставленных целей.

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    9 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

    Глава Новороссийска Кравченко сообщил о введении режима ЧС после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, в результате которой погибли четыре человека и 17 пострадали, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

    После атаки киевского режима в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко в Max. «На данный момент в городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», – написал он.

    В результате инцидента погибли четыре человека. Кравченко выразил соболезнования их семьям и пообещал оказать необходимую поддержку. Повреждения получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия, православный храм, а также здания детских садов, школы и поликлиники.

    Для устранения последствий создан оперативный штаб. Специалисты обследуют территорию на наличие обломков беспилотников, проводятся подомовые обходы для оценки ущерба. В городе также ведутся работы по восстановлению поврежденного водопровода и троллейбусной контактной сети, продолжается тушение лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели четырех человек при массированной атаке беспилотников на Новороссийск.

    Месяцем ранее в результате налета украинских дронов в городе пострадало около 60 жилых домов.

    Для быстрого устранения последствий того воздушного удара руководство муниципалитета ввело режим чрезвычайной ситуации.

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    9 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области с помощью беспилотников дальнего действия, а также поразили шесть локомотивов в четырех регионах страны, сообщило Минобороны.

    Российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области, передает РИА «Новости». Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    «МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Васильково Киевской области с применением БПЛА дальнего действия», – заявили в Министерстве обороны России.

    Кроме того, российские силы поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские беспилотники поразили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области.

    В начале июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и военным аэродромам противника.

    Днем позже армия ликвидировала крупное хранилище топлива ВСУ в Харьковской области с помощью дрона «Герань-4».

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    9 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила позиции ВСУ бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским военным объектам в Донецкой народной республике и Херсонской области, применив бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, сообщило Минобороны.

    Воздушно-космические силы успешно атаковали пункт управления беспилотниками противника, а также место временной дислокации солдат, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи летчики использовали авиационные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Кадры объективного контроля нанесения ударов оперативно-тактической авиацией ВКС по пункту управления БПЛА 102-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Берислав Херсонской области и пункту временной дислокации подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады территориальной обороны в районе Красного Молочара (ДНР) с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате удара все цели поражены», – сообщило Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами ВСУ в Херсоне.

    Неделей ранее Воздушно-космические силы поразили фугасными авиабомбами пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Херсоне.

    В начале прошлого месяца военное ведомство сообщило об уничтожении аналогичных целей в этих регионах бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.

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