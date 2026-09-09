ЕС превращает Армению в отмычку к торговым секретам России

Tекст: Геворг Мирзаян

Парадоксальным, если не сказать – двусмысленным, поведением отмечены в последнее время шаги официального Еревана. С одной стороны, Армения подала официальную жалобу на российские ограничения поставок армянской продукции. Замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян заявляет, что его страна стремится к тому, чтобы «подобные препятствия были устранены». Выглядит так, что Ереван стремится наладить взаимодействие в едином таможенном пространстве с Россией, ЕАЭС.

С другой же стороны, армянский премьер Пашинян заявляет, что его страна не будет отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз, который является принципиально другим таможенным пространством. Выглядит так, что в реальности Армении нужен таможенный союз не с Россией, а с ЕС. А совет ЕС, в свою очередь, сделал жест навстречу Еревану – своим решением ввел временные меры по либерализации торговли с Арменией, так называемый льготный режим.

Если верить Брюсселю, эти меры коснутся 80% нынешнего армянского экспорта в ЕС, включая 99% номенклатуры свежих овощей и продукций растениеводства, а также 91% напитков, включая алкогольные. Теперь решение выносится на голосование в Европарламент, и с большой долей вероятности оно будет утверждено.

В Брюсселе не скрывают, что это было политическое решение. «Европа поддерживает Армению и ее народ, которые выбрали четкий путь реформ и более тесного сотрудничества с Европейским союзом… Мы будем создавать новые возможности и поддерживать наших партнеров», – заявила председательствующая в Совете министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен МакЭнти.

Но действительно ли перед Арменией открываются обещанные «новые возможности»? Снятие торговых пошлин Евросоюза отнюдь не гарантирует поток армянских товаров в ЕС.

Во-первых, дело в географии. Доступ кавказских товаров на европейские рынки сложен с логистической точки зрения. Той же Армении придется сначала везти их в Грузию или Турцию, а затем по морю в Европу – это время и регулярные перегрузки. По сути, армянам придется конкурировать с южноевропейской, турецкой и североафриканской продукцией. И если посмотреть на логистику, то

даже из Северной Африки в ЕС экспорт проще и дешевле, чем из Армении.

Затем в дело вступают бюрократия и контроль. «Ветеринарные и фитосанитарные требования у Европейского союза крайне жесткие, а армянская продукция, как показала практика российских проверок, не соответствует даже российским требованиям», – объясняет газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Сюда же идут сертификация, маркировка упаковки, контроль производства – вплоть до того, что в животноводстве нужно применять только специальные корма.

Как отмечают в МИД России, «попытка переориентировать экспортный поток армянских товаров на другие рынки, в частности на Запад, безусловно, есть». Но при этом – вопреки громким заявлениям Еревана – поставки эти минимальны, и именно потому, что европейские санитарные и фитосанитарные требования отличаются от российских.

Даже если армянам удастся добиться от ЕС полноценного соглашения о свободной торговле, то ситуация лучше не станет. Просто ограничения станут еще более системными. Европа разрешит Армении не свободную продажу своих товаров в ЕС, а «лишь увязку сельскохозяйственного производства и агрополитики с требованиями и стандартами Еврокомиссии. Именно Еврокомиссия в рамках регулярно пересматриваемых квот решает, что будут производить в странах, у которых с Европой соглашение о ЗСТ», – говорит Иван Лизан.

Поэтому Ереван не получает от решения по либерализации торговли с ЕС ничего. Зато много чего получает Европа – и касается это вовсе не Армении, а России. ЕС хочет использовать Армению как отмычку и к информации о российском рынке, и к российскому рынку как таковому.

Среди условий, которые должна выполнить Армения для функционирования одобренного советом ЕС «льготного режима», есть два интересных для Брюсселя пункта - что называется, мелким шрифтом.

Первый – сотрудничество с Евросоюзом в области таможенного администрирования. Проще говоря, Евросоюз получит больше полномочий по отслеживанию всего того, что попадает через Армению на рынки Евразийского экономического союза – и прежде всего на российский.

«Армения является одним из каналов серого импорта товаров из Европейского союза в Россию. В том числе и некоторых достаточно чувствительных продуктов, которые нам действительно сейчас очень важны», – объясняет газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Офицеров-Бельский.

И проблема не только в этом. Находясь в ЕАЭС, Армения является частью полноценного таможенного союза, а значит, получает данные о том, что и в каком объеме попадает на рынки ЕАЭС. Доступ к этой информации позволит Евросоюзу частично отслеживать каналы серого импорта в Россию из других ее стран-партнеров. Например, из Киргизии, чей экспорт в Россию по сравнению с довоенным 2021 годом почти утроился.

Второй пункт – это отказ Армении от введения ограничений на импорт из ЕС. По сути, это саботаж таможенной политики внутри ЕАЭС. «На рынке ЕАЭС свои правила ввоза товаров из ЕС. И, конечно, они будут подпадать под термин “ограничения”», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Брюссель попытается использовать доступ в Армению, чтобы на беспошлинной основе поставлять свои товары на евразийский рынок, тем самым обнуляя весь смысл Таможенного союза для стран-участниц. Таким образом, подписывая соглашение с ЕС, Ереван де-факто идет на то, чтобы подрывать российскую экономику в интересах Евросоюза. И не только российскую, а всего ЕАЭС. И Россия, разумеется, не может этого допустить.

«Если Армения остается в ЕАЭС, то она следует правилам внешней торговли ЕАЭС. Если она не следует правилам внешней торговли ЕАЭС, то она не в ЕАЭС. На практике соглашение с Европой означает, что Армения должна выйти из общего таможенного пространства ЕАЭС», – говорит Николай Силаев. Не сидеть, иначе говоря, на двух стульях. Сделать выбор, ровно как и предлагает Еревану российское руководство. В пользу либо одного стула, либо другого.

Но Пашинян не раз говорил, что выходить из ЕАЭС не собирается. Как минимум до того момента, пока окажется на пороге вступления в Евросоюз, он собирается сидеть в том числе на стуле евразийской интеграции.

На первый взгляд, выбить этот стул из-под него нельзя. Уставные документы организации не подразумевают возможность исключения. С другой стороны, прямого запрета на исключение страны из организации тоже нет.

«В своем заявлении от 27 мая государства ЕАЭС приняли решение оценить последствия приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. Полагаю, что, если Пашинян не сдаст назад, это и будет исполнено, договор будет приостановлен», – говорит Николай Силаев. И тем самым будут нейтрализованы лазейки и хитрости, которые Евросоюз через Армению хочет использовать против России.