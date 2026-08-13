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Власти Кубани сообщили о повреждении 185 домов при атаке беспилотников на Новороссийск
В результате массированного удара дронов по портовому городу пострадали десятки жилых построек, причем восемь частных домовладений оказались полностью уничтожены.
Последствия воздушного налета оказались масштабнее первоначальных оценок. Администрация Краснодарского края уточняет, что повреждения получили 185 зданий, передает ТАСС. Из них 36 являются многоквартирными домами.
«По последним данным, повреждено 185 домов, в том числе 36 многоквартирных. Всего от жителей получили 404 обращения. В каждом районе работают члены комиссии по определению ущерба. Они фиксируют повреждения – больше всего в Восточном и Приморском районах», – говорится в официальном сообщении.
Восемь частных домов оказались полностью разрушены после атаки 12 августа. Чиновники пообещали выделить владельцам средства на покупку нового жилья взамен утраченного. Кроме того, десяти квартирам потребуется проведение капитального ремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о 60 поврежденных зданиях. В результате этого массированного налета украинских беспилотников в городе погиб восьмилетний ребенок.
Из-за ночной атаки дронов местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.