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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 19:35 • Новости дня

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца

    В России научились превращать стволовые клетки в клетки сердца

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Российские ученые разработали способ превращать стволовые клетки, полученные из костного мозга человека, в клетки, похожие на клетки сердечной мышцы. В будущем технология может помочь в изучении сердечных заболеваний, тестировании новых лекарств и разработке методов восстановления поврежденного сердца.

    Исследование провели специалисты МФТИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, сообщает Минобрнауки.

    Стволовые клетки интересуют ученых тем, что они способны превращаться в разные типы клеток организма. Поэтому их рассматривают как один из инструментов регенеративной медицины – направления, которое занимается восстановлением поврежденных органов и тканей. Одним из перспективных вариантов считается получение из стволовых клеток кардиомиоцитов – клеток, из которых состоит сердечная мышца. Однако существующие способы часто требуют сложного и дорогостоящего перепрограммирования клеток.

    Российские исследователи предложили более простой подход. Они использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые получили из образцов красного костного мозга пациентов. Обычно такие клетки могут превращаться, например, в клетки костной, хрящевой или жировой ткани. Образцы костного мозга массой около 1–2 граммов брали во время операций на открытом сердце. Затем ученые выделяли из них стволовые клетки и помещали в специальную питательную среду.

    В этой же среде до этого выращивали клетки сердечной мышцы, полученные из другого типа стволовых клеток – индуцированных плюрипотентных. Они выделяли сигнальные молекулы, которые воздействовали на мезенхимальные клетки и заставляли их двигаться в сторону превращения в клетки сердечного типа. При этом стволовые клетки не превратились в полноценные кардиомиоциты. Однако они приобрели целый ряд свойств, характерных для клеток сердечной мышцы. В частности, у них появились характерная структура, электрическая активность и изменения уровня кальция внутри клеток. Причем их активность синхронизировалась с уже существующими клетками сердечной мышцы.

    «Мы разработали подход, позволяющий направленно превращать мезенхимальные стволовые клетки костного мозга пациента в кардиомиоцитоподобные клетки с помощью сигнальных молекул, выделяемых iPSC-производными кардиомиоцитами», – рассказала один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ Вероника Литвиненко.

    Чтобы убедиться, что полученные клетки действительно приобрели свойства сердечной ткани, ученые провели несколько видов исследований. Они изучили их структуру, электрическую активность и работу кальциевых каналов.

    «В ходе работы показано, что такие клетки приобретают структурные и функциональные признаки сердечной ткани, включая поперечную исчерченность, кальциевые колебания и электрическую активность», – отметила Литвиненко.

    По словам исследователей, у нового метода есть несколько преимуществ. В первую очередь для него не требуется сложная генная инженерия. Также ученым не пришлось использовать большое количество специальных химических веществ для запуска превращения клеток. Еще одна особенность заключается в том, что исходные клетки можно получить непосредственно от пациента. Это потенциально позволяет создавать клеточные модели, которые учитывают индивидуальные особенности конкретного человека.

    Такие модели могут использоваться для изучения того, как развиваются различные заболевания сердца, и для проверки новых лекарств. Например, исследователи смогут наблюдать за реакцией клеток конкретного пациента на тот или иной препарат еще до его возможного применения.

    «Мы считаем, что технология открывает возможности для создания персонализированных моделей сердечных заболеваний, фармакологического тестирования и дальнейшего развития регенеративных подходов после повреждения миокарда», – сказала Литвиненко. В перспективе разработка может быть полезна и для регенеративной медицины – например, при поиске способов восстановления сердечной ткани после ее повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года российские ученые предложили новый метод создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы.

    Месяцем ранее кардиохирурги НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца.

    Осенью прошлого года японские исследователи начали использовать искусственный интеллект Google для разработки новых способов получения стволовых клеток.

    13 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Диетолог призвал россиян есть хлеб

    Диетолог Гинзбург посоветловал есть правильный хлеб

    Диетолог призвал россиян есть хлеб
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За почти 20 лет россияне сократили потребление хлеба примерно в 1,8 раза, однако это не означает, что они стали питаться правильнее, сказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. По его словам, хлеб из цельнозерновой или ржаной муки – это полезный продукт, который помогает дольше сохранять чувство сытости, поддерживать нормальный уровень холестерина и делать рацион дешевле.

    Потребление хлеба в России опустилось до рекордно низкого уровня. С 2006 по 2025 год потребление этого продукта сократилось примерно в 1,8 раза. При этом пшеничного хлеба съели 23,7 килограмма, а ржаного и прочего 11,1 килограмма, а спрос на муку упал на четверть, до 13 килограммов. Одновременно выросло потребление хлебобулочных и кондитерских изделий – до 4,7 и 14,2 килограмма соответственно.

    «Люди, по всей видимости, пересели с хлеба на булки. Хотя, по правде, я не знаю, где проходит грань между хлебом и хлебобулочным изделием. Дело может быть в классификации и способах подсчета. Я бы не стал утверждать, что россияне заметно поменяли свое питание», – говорит Гинзбург.

    Он отмечает, что параллельно в мире набирает популярность другая тенденция – стремление к здоровому образу жизни. Ее сторонники стараются выбирать качественные, полезные и максимально необработанные продукты. В стремлении сделать рацион более здоровым люди нередко начинают самостоятельно печь хлеб на закваске или готовить его из чечевицы, зеленой гречки и других альтернативных ингредиентов.

    Кроме того, для снижения веса часто рекомендуют заменить обычный хлеб на лаваш и другие низкокалорийные лепешки. По словам собеседника, в них, как правило, значительно меньше питательных веществ, чем в цельнозерновом хлебе. Однако если лепешка содержит много овощей и не обильно сдобрена вредными соусами, такой вариант питания также вполне допустим.

    «Радоваться снижению потребления хлеба не стоит. Это довольно здоровый продукт питания, особенно если речь идет о грубом хлебе из непросеянной муки, зерновом хлебе или хлебе с добавлением ржаной муки. Такой продукт богат пищевыми волокнами, а их в повседневном рационе не хватает, потреблять этих волокон нужно примерно вдвое больше. Они замедляют усвоение питательных веществ, задерживают пищу в желудке и увеличивают сытость. В результате пища невысокой калорийности дает большую сытость. А человек, который пытается наесться без хлеба мясом, сыром или маслом, в итоге получает больше калорий и меньше сытости, а вскоре снова хочет есть», – объясняет врач.

    Кроме того, достаточное потребление пищевых волокон помогает нормализовать уровень холестерина в крови, продолжает диетолог. Клетчатка связывает желчные кислоты, для производства которых организм использует холестерин. В результате ему приходится расходовать дополнительные запасы холестерина, в том числе получая его из стенок сосудов, либо сокращать его поступление в желчные кислоты.

    Пищевые волокна также поддерживают здоровый состав кишечной микрофлоры, оказывают противовоспалительное действие и снижают гликемический индекс пищи. В совокупности эти эффекты дополняют друг друга и способствуют профилактике возрастных заболеваний и поддержанию долголетия.

    «Крахмал в грубом хлебе усваивается медленно, потому что пищевые волокна мешают быстрому усвоению. Получается длительное чувство сытости без резкого повышения сахара в крови после еды. Есть исследования, показывающие, что достаточное потребление грубых углеводов является фактором здоровья, в отличие от белого хлеба из просеянной муки», – добавил диетолог.

    В заключение Гинзбург обратил внимание и на финансовый момент. «Я бы не радовался, что мы стали меньше есть хлеба. Употребление хлеба скорее делает пищу дешевле, чем дороже. В пересчете на калории и граммы хлеб стоит заметно дешевле сыра, масла, мяса или творога, поэтому он остается способом сделать питание не только более здоровым, но и более выгодным», – подытожил врач.

    Ранее эндокринолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар назвала белый пшеничный хлеб практически бесполезным продуктом. При обработке зерна витамины теряются вместе с оболочкой, а высокие температуры при выпечке уничтожают остатки полезных веществ, поэтому белый хлеб становится источником быстрых углеводов и ведет к проблемам с пищеварением и набору лишнего веса.

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    12 августа 2026, 21:22 • Новости дня
    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц
    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Американский стартап разработал специальные принты для футболок и головных уборов, которые делают человека невидимым для современных систем наблюдения.

    Проект noRecognition, созданный хакером и бывшим директором по информационной безопасности Биллом Свирингеном, предлагает одежду со специальными узорами для защиты от камер, передает TechCrunch. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию, чтобы сделать такие вещи более доступными на фоне повсеместного распространения технологий распознавания лиц. «Конфиденциальность – это фундаментальное право», – пояснил Сверинген.

    Идея использования одежды и макияжа для обмана систем компьютерного зрения появилась не сегодня. Однако развитие искусственного интеллекта и технологий распознавания изображений постепенно сделало подобные методы менее эффективными. В noRecognition намерены создавать новые варианты узоров и проверять их на различных системах машинного зрения.

    Разработчики опубликовали результаты собственных испытаний: в открытых материалах проекта можно узнать, с какими системами компьютерного зрения тестировались узоры, а также насколько различалась их эффективность при использовании людьми с разным телосложением и особенностями лица.

    Создатели проекта планируют продавать одежду с разработанными рисунками в двух вариантах. Стандартная серия будет включать наиболее распространенные узоры, рассчитанные на защиту от широкого спектра систем обнаружения и наблюдения.

    Второй вариант получил название One of One. Каждый такой узор предполагается выпускать ограниченной серией – не более 50 экземпляров для каждого типа одежды. После продажи тиража разработчики обещают больше не выпускать соответствующий рисунок. По их задумке, это должно затруднить использование таких изображений для обучения алгоритмов распознавания.

    При этом технология имеет неожиданный побочный эффект. Одежда, которая мешает камерам обнаруживать человека, потенциально способна затруднять работу камер автономных автомобилей и роботакси. Поэтому разработчики предупреждают, что обладателям такой одежды необходимо проявлять особую осторожность при переходе дороги.

    Стоимость такой защиты от камер будет достаточно высокой. Обычная футболка с узором noRecognition стоит 45 долл. Комплект из трех индивидуально напечатанных уникальных узоров One of One оценивается в 479 долл. При этом отмечается, что эффективность таких узоров не является абсолютной и может меняться по мере развития технологий распознавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Миронов предупредил об опасности сбора биометрии лица виртуальными примерочными. Российские военные получили специальные маскировочные костюмы-невидимки для защиты от оптических приборов. Московский суд запретил продажу скрывающих автомобильные номера от камер видеонаблюдения устройств.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»

    Ученый РАН Пахомов: Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках

    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»
    @ Любовь Чиликова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Использование седьмой буквы алфавита становится обязательным для предотвращения ошибок в чтении, при написании редких географических названий и в учебной литературе, отметили лингвисты.

    Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

    «Для употребления буквы «ё» только три предусмотрены ситуации. Первая – когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаём» в отличие от «узнаем» или «всё» в отличие от «все»», – рассказал эксперт.

    Во-вторых, символ требуется для указания правильного произношения малоизвестных терминов, включая географические названия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, букву нужно печатать во всех текстах для изучающих язык: букварях, словарях и книгах для иностранцев.

    Специалист отметил, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Однако современные справочники разрешают последовательно печатать «ё» по желанию автора или редактора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лингвист Владимир Пахомов опроверг появление новых норм произношения слова «миллион».

    Ранее президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на призыв защитить букву «ё».

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    13 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    У берегов Тайваня обнаружили останки гигантских людей ледникового периода

    Daily Mail: Кости гигантских денисовцев обнаружили на дне пролива Пэнху

    Tекст: Мария Иванова

    Найденные на дне пролива Пэнху окаменелости впервые позволили оценить телосложение денисовцев, чей рост в ледниковый период достигал 190 сантиметров.

    Окаменелости древних людей, которые могли быть самыми крупными представителями ледникового периода, нашли в проливе Пэнху, передает РИА «Новости».

    Исследование провели ученые Токийского университета.

    «Окаменелости, в том числе часть бедренной и большой берцовой костей, были найдены в проливе Пэнху между Тайванем и материковой частью Китая... Останки... вновь породили теории о великанах», – пишет британская газета Daily Mail.

    До этой находки исследователи не располагали костями нижней части тела денисовцев. Новые данные показали, что обладатель бедренной кости имел рост около 180 сантиметров и вес 83 килограмма, а большой берцовой – примерно 190 сантиметров и 91 килограмм. Пол древних людей установить не удалось, но внушительные размеры костей указывают на то, что это были мужчины.

    Анализ сохранившегося в останках белка подтвердил их принадлежность денисовцам – отдельному виду людей, отделившемуся от неандертальцев около 550 тыс. лет назад. Ранее в Институте археологии и этнографии СО РАН сообщали, что денисовцы появились на Алтае не менее 300 тыс. лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи нашли в алтайской пещере просверленный зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет.

    Ученые выявили ранее неизвестную ветвь человеческого рода по ДНК древних останков из Колумбии.

    Международная группа исследователей обнаружила в Узбекистане древнейшие каменные наконечники стрел.

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    13 августа 2026, 04:30 • Новости дня
    Врач назвала главную опасность арбузных семечек для пищеварения

    Врач Косенкова указала на обострение болезней ЖКТ из-за арбуза

    Врач назвала главную опасность арбузных семечек для пищеварения
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Случайно проглоченные косточки арбуза способны спровоцировать серьезное обострение недугов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вызвать сильные боли, сообщила главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.

    «Для здорового человека случайно проглоченные арбузные семечки абсолютно безвредны. Однако при заболеваниях ЖКТ, например синдроме раздраженного кишечника, дивертикулярной болезни, семена арбуза могут спровоцировать вздутие, боль, расстройство стула или обострение недуга», – рассказала медик РИА «Новости».

    Сезон продажи бахчевых культур стартовал в столице в начале августа. В городе открылись 145 специализированных развалов. Торговые площадки работают до начала октября.

    Ранее доктор Косенкова назвала скрытую угрозу ежедневного употребления арбуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Парамонов подсказал, как выбрать полезный арбуз.  В Роскачестве назвали главные признаки идеальной спелой дыни. Диетолог  предупредила об опасности замены питьевой воды арбузом.

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    12 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    ВОЗ осудила отказ США от ряда детских прививок

    Глава ВОЗ Гебрейесус осудил отказ США от ряда детских прививок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная организация здравоохранения выступила против решения американского президента сократить национальный перечень вакцинации детей с 18 до 11 заболеваний ради профилактики аутизма.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наиболее эффективным средством предотвращения смертельно опасных заболеваний. Руководитель ведомства прокомментировал недавний указ главы США Дональда Трампа об уменьшении списка обязательных прививок, передает РИА «Новости».

    «ВОЗ выражает обеспокоенность тем, что недавние изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, накопленными за десятилетия исследований», – написал глава организации в соцсетях. Он добавил, что государственная политика в этой сфере обязана опираться на независимый научный анализ, а не на политическое влияние.

    Гебрейесус напомнил, что препараты от кори, паротита и краснухи абсолютно безопасны и не провоцируют развитие аутизма. По его мнению, необоснованная отсрочка процедур или разделение доз лишь лишают несовершеннолетних необходимой защиты перед инфекциями.

    До этого президент США Дональд Трамп уволил директора Центров по контролю и профилактике заболеваний из-за изменения политики вакцинации. Ранее американские власти прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года в США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью.

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    13 августа 2026, 19:23 • Новости дня
    Мурашко назвал главный способ предотвращения тяжелых хронических заболеваний

    Мурашко: Правильное питание и физические нагрузки могут исключить недуги

    Tекст: Ольга Иванова

    Правильное питание и регулярные физические нагрузки способны полностью исключить развитие опасных недугов или отсрочить необходимость медикаментозного лечения на пять лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Корректировка повседневных привычек помогает избежать появления ряда серьезных болезней, передает РИА «Новости». Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Екатеринбург.

    В четверг глава ведомства совместно с вице-премьером России Татьяной Голиковой торжественно открыли новый Центр медицины здорового долголетия.

    «Образ жизни меняющийся, он также позволяет по ряду заболеваний просто или их предотвратить, или чтобы они не наступали вообще. Например, сахарный диабет второго типа, рекомендации врача по образу питания, правила физической нагрузки позволяют либо исключить развитие сахарного диабета в этой ситуации, либо его отсрочить до пяти лет наступления и начала лекарственной терапии», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова отнесла диабет второго типа к числу распространенных «болезней-всадников».

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о тяжелых хронических недугах из-за отказа от здорового образа жизни.

    Для эффективной профилактики возрастных изменений власти запустили работу специальных центров медицины здорового долголетия.

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    12 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Археологи обнаружили более двух километров доколумбовых дорог у Мачу-Пикчу

    В Перу обнаружили затерянную сеть дорог инков возле Мачу-Пикчу

    Tекст: Мария Иванова

    Скрытую под густой растительностью сеть древних маршрутов выявили в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу при помощи технологии лазерного сканирования рельефа.

    Более 2,5 километра древних маршрутов нашли специалисты в районе Мачу-Пикчу, передает РИА «Новости».

    Самым заметным объектом стала зигзагообразная дорога длиной свыше 1,2 километра. Ученые полагают, что открытие позволит лучше изучить пути доступа к древнему городу и процесс освоения прилегающих территорий.

    Точный возраст и предназначение найденных путей пока остаются неизвестными. Для выяснения этих деталей планируется организовать дополнительные полевые исследования и зафиксировать все обнаруженные объекты. Эксперты также намерены оценить сохранность находок и разработать план по их защите.

    Масштабные работы прошли в июле при поддержке Управления культуры Куско и Варшавского университета. Выявить скрытые дороги удалось благодаря технологии лазерного сканирования LiDAR. Мачу-Пикчу, возведенный в XV веке на высоте около 2,4 тыс. метров, является одним из главных памятников инкской цивилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Перу обнаружили захоронение знатной женщины цивилизации Караль.

    Британские ученые нашли древний деревянный прототип Стоунхенджа.

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    13 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завозили лихорадку Западного Нила

    В РФ фиксировали только завозные случаи лихорадки Западного Нила

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала текущего года на территории России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), привезенной туристами из зарубежных стран, отметили в Роспотребнадзоре.

    «Из случаев ЛЗН, зарегистрированных в текущем году есть завозные случаи из других стран, неблагополучных по этой инфекции: Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Специалисты подчеркнули, что летальных исходов от лихорадки Западного Нила в 2026 году не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем санитарных врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Чернявская предупреждала об опасности тяжелого течения лихорадки Западного Нила для пожилых людей. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов называл главными переносчиками вируса комаров и клещей. В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила.


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    12 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек

    Число госпитализированных после удара дронов по Нижнекамску достигло 27 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество госпитализированных после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27 человек. Два пациента были переведены в стационар, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

    Количество пациентов, которым потребовалась госпитализация из-за атаки беспилотников на Нижнекамск, возросло до 27 человек.

    «На данный момент госпитализированы 27 пациентов (два пациента средней степени тяжести были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение). Четыре пациента остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице», –  заявили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее количество пострадавших при атаке дронов на город возросло до 78 человек.

    Накануне в медицинских учреждениях Нижнекамска и Набережных Челнов оставались 25 пациентов.

    Ранее в среду стало известно, что в результате удара украинского беспилотника погиб гражданин Таджикистана.

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    13 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

    В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Россиянам нужна единая цифровая карта пациента со всей медицинской информацией, которой человек сможет распоряжаться самостоятельно. Данное предложение в Народную программу «Единой России» внес председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что такой сервис позволит врачам получать полную историю пациента и повысит качество медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках.

    Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

    «На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

    Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

    Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

    Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

    Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

    При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

    Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

    Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

    Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

    Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

    Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

    Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

    Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

    При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

    Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

    Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

    Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

    Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

    Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

    «Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

    В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

    Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    13 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Сейсмолог Мелгар заявил о невозможности создания вызывающего цунами оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственно сгенерировать разрушительные океанские волны нереально из-за колоссальной разницы между энергией природных катаклизмов и мощностью существующих мировых арсеналов, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар.

    Природная стихия обладает несопоставимо большей силой по сравнению с человеческими возможностями, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне», – заявил американский исследователь.

    Сейсмолог добавил, что силу искусственного взрыва не получится контролировать. Это правило действует и для попыток намеренно вызвать волну ради предотвращения более масштабных катастроф. Подобное вмешательство либо окажется бесполезным, либо спровоцирует настоящую трагедию.

    В качестве примера сейсмолог напомнил о самом смертоносном цунами в истории. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,5 балла в Индийском океане унесло жизни около 228 тыс. человек.

    Мелгар подчеркнул, что для замены одного девятибалльного толчка потребовались бы десятки тысяч землетрясений силой в шесть баллов.

    В 2025 году американские исследователи прогнозировали разрушительное мегацунами на западном побережье США в случае землетрясения в зоне Каскадия.

    Весной 2026 года ученые фиксировали на Аляске вторую по высоте гигантскую волну за всю историю наблюдений.

    Тогда же президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о 16-метровом цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

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    12 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Директор сообщил о постепенном вводе СКИФ в эксплуатацию

    Директор Института катализа Бухтияров заявил о постепенном вводе СКИФ в работу

    Tекст: Вера Басилая

    Ввод в эксплуатацию новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Кольцово займет продолжительное время, так как процесс требует поэтапной отладки сложнейшего научного оборудования, сообщил журналистам в среду директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

    Бухтияров заявил, что процесс запуска новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будет проходить постепенно и займет длительное время, передает РИА «Новости».

    Накануне объект посетил президент России Владимир Путин, который ознакомился с принципами работы центра и оценил масштаб подготовки к запуску передового источника синхротронного излучения.

    Директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров отметил: «Это была церемония открытия, а не церемония ввода в эксплуатацию, потому что ввод в эксплуатацию такого уникального и очень сложного научного объекта будет происходить достаточно долгое время».

    Директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев добавил, что фактически установка уже вводится в строй. Пучок электронов с проектной энергией 3 млрд электронвольт поступает в основное кольцо. По его словам, первое синхротронное излучение ожидается на рубеже августа и сентября, а до 25 сентября планируется провести первый эксперимент.

    В конце октября намечен второй эксперимент, а в декабре СКИФ заработает со всеми вставными устройствами. В течение 2027 года семь станций первой очереди выйдут на проектные мощности. СКИФ позволит ученым исследовать строение веществ на микро- и наноуровнях, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

    Президент России Владимир Путин анонсировал ввод первых исследовательских станций синхротрона СКИФ в эксплуатацию до конца года.

    Путин объяснил перенос сроков запуска мегаустановки прекращением поставок зарубежного оборудования.

    Директор проекта Евгений Левичев сообщил о необходимости найма еще 100 квалифицированных сотрудников для полноценной работы комплекса.

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    12 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток

    В России смогли вырастить зубы из стволовых клеток

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские ученые научились извлекать стволовые клетки из молочных зубов, что открывает путь к созданию технологии выращивания зачатков для последующей трансплантации пациентам, сообщил ректор Российского университета медицины Минздрава и главный внештатный специалист стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

    «В рамках нашего исследования мы научились получать стволовые клетки из удаленных молочных зубов, что в будущем могло бы стать серьезным подспорьем для формирования криобанка стволовых клеток. Из них в дальнейшем можно было бы выращивать зачатки зуба и производить пересадку», – рассказал Янушевич ТАСС.

    Он подчеркнул, что это особенно важно для пациентов, утративших большое количество зубов.

    Работа над созданием зубных зачатков из стволовых клеток ведется в мире с середины 2000-х годов. Подобные исследования активно проводят в Японии, Австралии, Америке и других странах.

    Наибольшего успеха добились японские специалисты, которые показали на крысах возможность выращивания зуба с заданными параметрами формы и функции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые приблизились к технологии выращивания новых зубов у человека.

    Врач предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции.

    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей.

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    12 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия полностью заместила импорт ряда зарубежных инсулинов

    Росздравнадзор: Россия на 100% импортозаместила ряд зарубежных инсулинов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная фармацевтика перешла на 100-процентный выпуск двухфазного человеческого инсулина и препарата лизпро, надежно обеспечив пациентов жизненно важными лекарствами.

    «В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов – в частности, с МНН Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный – импорт замещен отечественными лекарствами», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

    Доля российских препаратов с растворимым инсулином и инсулином изофаном на внутреннем рынке превышает 80%. Кроме того, количество упаковок отечественных лекарств с инсулином гларгином в 2025 году выросло почти на 18% по сравнению с прошлым годом.

    В ведомстве подчеркнули, что российские инсулины не уступают импортным аналогам по качеству и эффективности. При этом по показателям доступности и стабильности поставок отечественные препараты уже превосходят зарубежные. Лекарства создаются по стандартам качества и проходят все этапы контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг запланировал планомерное увеличение доли отечественных лекарств на внутреннем рынке.

    Глава ведомства Антон Алиханов назвал освоение производства аналогов препарата для диабетиков «Оземпик» ключевым успехом фармацевтической отрасли.

    В прошлом году руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о полном импортозамещении этого лекарства российскими компаниями.

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