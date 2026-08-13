Агроном рассказал, как на дачах и в квартирах заводится паутинный клещ

Биолог Воробьев: Паутинный клещ вырабатывает иммунитет к химикатам

Tекст: Татьяна Косолапова

«Паутинный клещ появляется в садах и огородах так же, как тля или гусеницы – прилетая на участки и начиная свою вредительскую деятельность. Это достаточно легкие существа, поэтому сильный порыв ветра может принести их из далекого сада за несколько километров», – делится Воробьев.

По его словам, главным источником заражения становятся букеты, которые могут превратиться в рассадник вредителей. Коллекционеры редких растений, например, придерживаются строгого правила и не приносят в дом магазинные цветы и даже натуральные елки на Новый год. Причина проста: одного зараженного букета может быть достаточно, чтобы погубить коллекцию, стоимость отдельных экземпляров в которой достигает нескольких тысяч рублей. На обычных дачных участках клещи нередко попадают на растения из выброшенных соседями букетов, отправленных в компост. Оттуда вредители могут распространиться на расположенные поблизости сады.

«Сам по себе паутинный клещ наносит растению незначительный вред: он питается его соком, высасывая буквально крошечную каплю из каждого листа. Однако проблема в том, что в жаркую погоду, а также в комнатных и тепличных условиях, где постоянно тепло, вредитель очень быстро размножается. Когда клещей становится слишком много, растения начинают серьезно страдать и в итоге могут погибнуть», – говорит специалист.

По его словам, чаще всего паутинный клещ поражает розы – как растущие в открытом грунте, так и комнатные. Кроме того, вредитель любит цитрусовые, а среди овощных культур особенно часто атакует огурцы.

Свое название паутинный клещ получил из-за способности при высокой численности оплетать листья и молодые побеги тонкой паутиной. Появление заметной паутины говорит уже о серьезном заражении – это поздняя стадия, когда ситуация с растением становится особенно тяжелой.

Обнаружить вредителя на раннем этапе непросто: размер клеща не превышает одного миллиметра, к тому же он обычно прячется на нижней стороне листьев. Первые признаки заражения становятся заметны лишь спустя некоторое время. На листьях появляются мелкие светло-зеленые или белесые точки – именно в этих местах клещи высасывают сок. Постепенно поврежденные ткани отмирают.

Для борьбы с вредителем специалист рекомендует использовать акарициды и тщательно обрабатывать ими растения. Одним из наиболее безопасных биологических препаратов он называет «Фитоверм». В домашних условиях особенно важно избегать токсичных средств, поскольку обработка проводится в закрытом помещении. «Фитоверм», по словам специалиста, безопасен для людей и животных.

Также для борьбы с паутинным клещом можно использовать препараты на основе серы. Несмотря на то что они относятся к химическим средствам защиты растений, при правильном применении они не оказывают на человека токсического воздействия.

Воробьев отметил, что некоторые препараты могут быть неэффективны. «Иммунитет к химикатам вырабатывается у всех насекомых, поэтому полезно чередовать средства с разными действующими веществами. Иногда под разными названиями, например «Фитоверм» и «Искра био», скрывается одно и то же действующее вещество. Поэтому, если после двух обработок растений с интервалом в семь–десять дней вредитель не исчез, можно попробовать препарат с другим действующим веществом. Такой интервал необходим потому, что примерно за это время успевает вылупиться новое поколение клещей», – рекомендует агроном.

Ранее Воробьев предупреждал, что опасность для комнатных растений могут представлять обычные букеты. Од объяснил, что срезанные цветы нередко переносят тлю, паутинного клеща, белокрылку и щитовок.