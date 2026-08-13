Tекст: Тимур Шайдуллин

В МИД России констатировали нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. «Подчеркнем – неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций и провокаций «под чужим флагом»», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.

Дипломат также отметила ожесточенную борьбу украинских необандеровцев с советским и русским культурным наследием. По ее словам, политика исторического беспамятства и культ вечной войны стали основой нынешнего украинского государства.

Захарова обратила внимание на то, что Следственный комитет России уже завершил расследование более 300 уголовных дел о преступлениях боевиков ВСУ в Курской области. Приговоры вынесены 280 террористам, а ущерб региону оценивается в 505 млрд рублей. Следственные действия продолжаются.

Кроме того, по словам представителя МИД, появляются новые свидетельства участия стран НАТО в террористической деятельности Киева. В СМИ попали данные о том, что специалисты из связанных с альянсом структур передавали СБУ координаты российских объектов ТЭК и торговых судов для атак беспилотниками. Захарова подчеркнула, что эти факты подтверждают необходимость денацификации и демилитаризации Украины, а также устранение угроз, исходящих с ее территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Мария Захарова подчеркнула актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины.

Месяцем ранее дипломат назвала удар украинских беспилотников по гражданским теплоходам в Азовском море подтверждением террористической сущности киевских властей.

До этого Минобороны РФ также предупредило о рисках применения Киевом грязной бомбы под чужим флагом.