В Днепропетровске решили снести памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову

Tекст: Ольга Иванова

Исполком городского совета Днепропетровска постановил снести памятник генералу Василию Маргелову, передает издание «Страна.ua». Соответствующую информацию массово распространяют местные паблики в социальных сетях.

Легендарный военачальник родился в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске, в 1908 году. Звание Героя Советского Союза он получил в 1944 году за успешное командование дивизией при освобождении Херсона.

Василий Маргелов вошел в историю как выдающийся военный деятель. Он возглавлял советские ВДВ более 20 лет, находясь на этом посту с 1954 по 1979 год с небольшим перерывом. Скончался генерал в 1990 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об усилении кампании по сносу советских памятников на Украине.

В прошлом году власти Львовской области решили снести мемориал «Вечный огонь».

Летом прошлого года в Кременчуге Полтавской области рабочие демонтировали памятник матросам Днепровской флотилии.