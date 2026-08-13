Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Днепропетровске решили снести памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
Власти Днепропетровска приняли решение снести монумент уроженцу города и Герою Советского Союза Василию Маргелову, который более 20 лет руководил воздушно-десантными войсками.
Исполком городского совета Днепропетровска постановил снести памятник генералу Василию Маргелову, передает издание «Страна.ua». Соответствующую информацию массово распространяют местные паблики в социальных сетях.
Легендарный военачальник родился в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске, в 1908 году. Звание Героя Советского Союза он получил в 1944 году за успешное командование дивизией при освобождении Херсона.
Василий Маргелов вошел в историю как выдающийся военный деятель. Он возглавлял советские ВДВ более 20 лет, находясь на этом посту с 1954 по 1979 год с небольшим перерывом. Скончался генерал в 1990 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об усилении кампании по сносу советских памятников на Украине.
В прошлом году власти Львовской области решили снести мемориал «Вечный огонь».
Летом прошлого года в Кременчуге Полтавской области рабочие демонтировали памятник матросам Днепровской флотилии.