Дочери Билла Гейтса может грозить 20 лет тюрьмы из-за интернет-мошенничества

Дочь Билла Гейтса обвинили в схеме с фиктивными продажами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Phia представляет собой браузерное расширение, помогающее пользователям находить скидки на одежду и аксессуары. Когда покупатель переходит по ссылке сервиса и совершает покупку, компания получает комиссию от продавца, пишет РИА «Новости». Однако журналисты выяснили, что расширение могло автоматически устанавливать собственные cookie-файлы даже без перехода пользователя по ссылке Phia. Это позволяло стартапу приписывать себе продажи, совершенные без его участия, а в некоторых случаях перезаписывать данные о реальных партнерах.

Внутренняя переписка сотрудников, которую изучило издание, свидетельствует о том, что Гейтс и ее соосновательница София Кианни могли знать о спорной функции задолго до появления публикаций в прессе. В декабре Гейтс интересовалась, работает ли автоматическая установка cookie на всех сайтах с купонами, чтобы Phia могла получать комиссию со всех покупок.

После первой публикации Bloomberg компания заявила о «технических аномалиях» и сообщила, что устранила проблему. Однако после отключения функции средняя дневная выручка Phia, по данным издания, снизилась примерно с 80 до 10–28 тыс. долларов. На спорную схему в июне приходилось около 51% продаж, которые стартап записал на свой счет.

Юрист Ариэль Гивнер заявила, что подобная практика при определенных обстоятельствах может подпадать под законодательство США о мошенничестве с использованием электронных средств связи. «Обычно это расценивается американскими судами как сетевое мошенничество федерального уровня. Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции», – считает она.

Отдельное внимание привлекла связь Phia с eBay. Компания ранее успешно судилась с партнером Шоном Хоганом, которого обвиняли в использовании аналогичной схемы. В 2014 году Хоган получил пять месяцев федеральной тюрьмы по делу о мошенничестве с eBay, которому, согласно обвинениям, был причинен ущерб примерно на 28 млн долларов. При этом eBay сама финансировала Phia. Наблюдатели также допустили, что потенциальные претензии к стартапу могут возникнуть у других торговых площадок, включая Etsy.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США потребовал допросить Билла Гейтса по делу Джеффри Эпштейна.