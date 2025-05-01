Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
У порта в Германии произошел взрыв
В общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в северной части ФРГ рядом с портом прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.
На место происшествия уже прибыли полицейские, пожарные и спасатели, передает ТАСС со ссылкой на газету Hamburger Morgenpost.
Отмечается, что в результате ЧП пострадало много людей, взрыв произошел около 14.30 мск.
В марте на территории завода шин Continental в Ганновере произошел взрыв.