Tекст: Антон Антонов

Тэлботт умер в четверг в своем доме в Спрингсе, пишет New York Times.

Тэлботт занимал пост заместителя госсекретаря на протяжении большей части президентства Клинтона, выступая его главным советником по отношениям с Москвой. В этой должности он курировал выстраивание личных контактов между американским руководством и Борисом Ельциным/

До начала дипломатической карьеры Тэлботт 21 год проработал в журнале Time. Известность ему принес перевод мемуаров Никиты Хрущева, опубликованный в 1970 году. Впоследствии он возглавлял вашингтонское бюро издания и вел колонку по международным делам.

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