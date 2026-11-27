При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Скончался бывший главный советник Клинтона по России Строуб Тэлботт
Бывший заместитель госсекретаря США и главный советник экс-президента Билла Клинтона по России Строуб Тэлботт скончался в возрасте 80 лет, сообщила его супруга Барбара Лазир Эшер.
Тэлботт умер в четверг в своем доме в Спрингсе, пишет New York Times.
Тэлботт занимал пост заместителя госсекретаря на протяжении большей части президентства Клинтона, выступая его главным советником по отношениям с Москвой. В этой должности он курировал выстраивание личных контактов между американским руководством и Борисом Ельциным/
До начала дипломатической карьеры Тэлботт 21 год проработал в журнале Time. Известность ему принес перевод мемуаров Никиты Хрущева, опубликованный в 1970 году. Впоследствии он возглавлял вашингтонское бюро издания и вел колонку по международным делам.
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