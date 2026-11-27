Макрон пригрозил заблокировать бюджет ЕС

Макрон пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за скидок странам-донорам

Tекст: Вера Басилая

После применения «скидок» ежегодные взносы сокращаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur. Этим пользуются Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия.

«Эммануэль Макрон предупредил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет ЕС, если в него будут включены скидки», – пишет издание.

Макрон также пригрозил не поддержать проект, предполагающий сокращение нового бюджета. Предварительный проект не устраивает Францию из-за значительного сокращения средств, выделяемых фермерам в рамках Общей сельскохозяйственной политики сообщества.

Окончательное согласование нового бюджета потребует компромисса между государствами ЕС, позиции которых по объему расходов существенно расходятся. Следующий специальный саммит по многолетнему бюджету намечен на 17 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон выразил уверенность в баталии из-за проекта семилетнего бюджета объединения на внеочередном саммите Евросоюза.

В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе предстоящего внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины.

Во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС на фоне серьезных разногласий по проекту семилетнего бюджета.