При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Лидеры ЕС не договорились ни по одному из трех пунктов бюджетной повестки
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не достигли согласия ни по одному из трех вопросов бюджетной повестки, следует из слов председателя Евросовета Антониу Кошты.
Обсуждение бюджета включало три вопроса: общий объем финансирования, распределение средств между направлениями и новые источники доходов ЕС – передает РИА «Новости».
Председатель Евросовета добавил, что работа будет продолжена. После этих слов в зале раздался нервный смех журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры стран ЕС договорились вернуться к обсуждению кредита Украине на 45 млрд евро в декабре.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы из-за разногласий по его объему и распределению расходов.