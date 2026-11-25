Песков: Специальная военная операция продолжится до достижения целей

Tекст: Вера Басилая

«Почва для переговоров есть всегда, их надо вести терпеливо», – заявил Песков, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса.

Представитель Кремля отметил, что Москва открыта к диалогу и планирует продолжать переговорный процесс, пишут «Известия».

При этом он подчеркнул, что специальная военная операция не завершится, пока Россия не достигнет поставленных целей за столом переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию. Во вторник Песков указал на непонимание Москвой потенциального вклада Европы в мирный процесс на Украине.

Также Песков назвал долгосрочный мир главной целью урегулирования украинского конфликта.