Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Песков призвал терпеливо вести переговоры по Украине
Песков: Специальная военная операция продолжится до достижения целей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почва для переговоров по Украине существует всегда, однако вести их необходимо терпеливо.
«Почва для переговоров есть всегда, их надо вести терпеливо», – заявил Песков, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса.
Представитель Кремля отметил, что Москва открыта к диалогу и планирует продолжать переговорный процесс, пишут «Известия».
При этом он подчеркнул, что специальная военная операция не завершится, пока Россия не достигнет поставленных целей за столом переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию. Во вторник Песков указал на непонимание Москвой потенциального вклада Европы в мирный процесс на Украине.
Также Песков назвал долгосрочный мир главной целью урегулирования украинского конфликта.