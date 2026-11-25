Tекст: Александр Тимохин

Текущее сближение Индии и Японии выглядит историческим парадоксом. Во Второй мировой войне Индия была британской колонией и воевала на стороне антигитлеровской коалиции, а Япония входила в ось Берлин – Рим – Токио. После войны страны тоже долго оставались политически далеки друг от друга.

Формальных конфликтов между ними не было, а в экономике и промышленности они активно сотрудничали – индийский автопром во многом вырос при участии японских концернов. Но в геополитике Индия придерживалась просоветского нейтралитета, а Япония выступала главным союзником США в Азии. Распад СССР поначалу ничего не изменил, а индийские ядерные испытания 1998 года и вовсе вызвали в Токио резкое неприятие.

От «Индопацифики» до буксующего QUAD

Ситуация изменилась в 2000-х на фоне стремительного усиления Китая. В 2007 году капитан ВМС Индии Гурприт Кхурана опубликовал в журнале Strategic Analysis статью, где впервые сформулировал концепцию «Индопацифики» – пространства экономически связанных, но политически разобщенных стран вдоль дуги «Индия – Юго-Восточная Азия – Япония», объединенных в том числе сдерживанием Пекина.

Идеи Кхураны подхватил тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ, которому требовался емкий геополитический образ для новой азиатской стратегии Токио. С этого момента диалог Индии и Японии резко ускорился.

Вскоре к процессу подключились США и Австралия. Так в 2007 году появился QUAD – Четырехсторонний диалог по безопасности. В Вашингтоне в нем видели зародыш «азиатского НАТО», но уже в 2008 году Австралия заморозила участие, взяв курс на сближение с Пекином.

В 2017 году «четверку» перезапустили, однако полноценным военным блоком она так и не стала: Нью-Дели избегал жестких союзнических обязательств. Кроме того, сказывалась разница подходов с Вашингтоном. США тяжело дается равноправное партнерство, и самостоятельную внешнюю политику Индии там нередко воспринимают болезненно. В первый президентский срок Дональда Трампа Индия попала под санкционное давление из-за закупок иранской нефти. При Джо Байдене диалог оживился, но после 2022 года Вашингтон снова начал давить на Дели – уже из-за российской нефти.

В итоге в 2025 году «четверку» фактически парализовало: не состоялся даже ежегодный саммит лидеров. Перезагрузить формат удалось лишь 17 ноября 2026 года на встрече в Маниле, где стороны вернулись к практическим вопросам морской безопасности и технологий. Но в целом QUAD так и остался консультативным форумом без жестких обязательств.

Двусторонний рывок Токио и Нью-Дели

Пока «четверка» буксовала, Индия и Япония выстроили собственную, куда более предметную военную связку. Отправной точкой стал 2019 год: оказавшись под американским давлением из-за Ирана, Дели и Токио провели первую встречу глав МИД и Минобороны в формате «2+2».

Дальше события развивались по нарастающей. В сентябре 2020 года страны подписали Соглашение о взаимном снабжении и обслуживании (ACSA), открывшее военным доступ к базам, портам, топливу и материальному обеспечению друг друга. В январе 2023 года на первых совместных авиаучениях Veer Guardian индийские и японские истребители впервые отработали совместные боевые задачи. А в 2024–2025 годах Япония смягчила жесткие правила военного экспорта, запустила подготовку к совместному проекту корабельных мачт UNICORN и обновила с Индией Совместную декларацию по безопасности.

Кульминацией стала встреча в формате «2+2» в Токио 19 ноября 2026 года, где министры закрепили беспрецедентную для послевоенной Японии повестку по пяти направлениям. Прежде всего стороны договорились ускорить запуск проекта UNICORN («Единорог») – первого в истории совместного производства военной техники. Япония передает технологии интегрированных корабельных мачт NORA-50 со сниженной радиолокационной заметностью, а индийская госкомпания Bharat Electronics Limited (BEL) развернет их выпуск для ВМС Индии; окончательное одобрение закупки со стороны Дели намечено на февраль 2027 года.

Параллельно запускается промышленная кооперация по схеме «Design with Japan, Make in India». Японские корпорации обеспечивают инженерные разработки, критические узлы и НИОКР, а Индия предоставляет производственные мощности и емкий рынок, причем особый приоритет отдан подводным системам, противоминным средствам и ракетным технологиям.

Не менее важным прорывом стал доступ японских военных к индийским полигонам. Подписанный в Токио протокол о намерениях впервые позволит Силам самообороны Японии проводить боевые стрельбы, включая пуски противокорабельных ракет, на территории Индии – для густонаселенной Японии с ее жесткими ограничениями на учения это решает хроническую нехватку пространства. Наконец, стороны договорились ускорить соглашение о взаимном использовании судоремонтных верфей, расширить обмен данными о морской и воздушной обстановке в Индийском и Тихом океанах, а также усложнить учения авиации, максимально приблизив их к боевым условиям с применением беспилотников.

Постамериканская архитектура Азии

Фактически между Индией и Японией складывается де-факто военный союз – от классических блоков вроде НАТО его отличает лишь отсутствие статьи о взаимной обороне в случае нападения.

Принципиально важно, что эта связка формируется параллельно с QUAD и без прямого участия Вашингтона. Это наглядный признак «постамериканского» мира: два крупнейших игрока Азии сами конструируют региональную безопасность. Соединение японских высоких технологий с индийскими промышленными масштабами способно не только сократить технологический отрыв от Китая, но и превратить Индию в крупного экспортера современных вооружений.

Если добавить к этому растущее военное сотрудничество Индии с Вьетнамом, в Индопацифике вырисовывается новый силовой контур. Его главный оппонент – Китай и его союзник Пакистан, тогда как США остаются в роли стороннего наблюдателя. Японский лозунг времен Второй мировой войны «Азия для азиатов» возвращается к жизни самым причудливым образом – и именно эта конфигурация во многом определит облик региона в XXI веке.

Что это значит для России

Для Москвы происходящее выглядит двойственно. Индия остается стратегическим партнером России в энергетике и военно-техническом сотрудничестве, тогда как Япония присоединилась к антироссийским санкциям, а диалог по мирному договору и Курилам заморожен. И теперь эти две страны запускают совместные оборонные проекты.

Однако сближение Дели и Токио не направлено против России – это страховка самой Индии. Нью-Дели стремится не сменить одного ключевого партнера на другого, а снизить критическую зависимость от кого бы то ни было – будь то Москва, Вашингтон или Пекин.

Индия последовательно сохраняет многовекторность: она участвует в QUAD, но одновременно остается активным игроком в БРИКС и ШОС; закупает американские авиадвигатели и беспилотники, но не отказывается от российской нефти и оружия. Для России это главный позитивный сигнал: Индия не вступает в антироссийские или проамериканские блоки. Она просто строит собственную стратегическую автономию – даже если ради нее приходится кооперироваться с теми, кто открыто враждебен Москве.