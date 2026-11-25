Tекст: Ольга Самофалова

Основателя американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга вернули на пост президента и генерального директора. Когда в ноябре его со скандалом уволили, компания потеряла 2,16 трлн долларов капитализации. Но на новостях о возвращении Хуанга ей удалось отыграть 1 трлн долларов только за один вечер.

Почему его отправили в отставку? Вскрылось вранье Хуанга: оказалось, что он целый год состоял во внебрачных отношениях и лгал членам совета директоров. Официально имя любовницы не называлось, но СМИ писали о романе Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Она является основателем сингапурской компании Megaspeed – крупным покупателем чипов Nvidia. Американские спецслужбы подозревали ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Из-за чего в истории об измене появились подозрения в шпионаже.

Однако правительство США вынесло вердикт, что восстановление Хуанга в должности не создает угрозы национальной безопасности. За его возвращение выступали не только Илон Маск, но и президент США Дональд Трамп.

«Это одно из самых необычных корпоративных событий 2026 года, которое показало, насколько сильно современная индустрия ИИ зависит от одного человека, одной компании. Дженсен Хуанг руководил компанией с момента ее основания в 1993 году, и именно при нем Nvidia прошла путь от производителя графических процессоров до центрального поставщика вычислительной инфраструктуры для ИИ», – говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«Еще в 2017 финансовом году игры давали 59% выручки Nvidia, а дата-центры – только 12%. Но уже в 2026 финансовом году доли составили примерно 7% и 90%. Игровая выручка при этом тоже выросла с 4,1 до 16 млрд долларов. Просто бизнес дата-центров вырос гораздо быстрее», – отмечает Дмитрий Кучков, аналитик отдела «Стратегическое планирование» в компании «АРБ ПРО».

Увольнение Хуанга случилось в неудачный момент, так как фондовые рынки уже штормило из-за опасения надувания пузыря на рынке ИИ и сомнений в окупаемости огромных ИИ-инвестиций. Объявление об отставке Хуанга лишь добавило масла в огонь и обвалило акции компаний ИИ-сектора еще сильнее.

«Эта история очень ярко показала роль личности в истории компании. Рынок отреагировал обвалом акций на 30%, а команда ключевых инженеров полностью поддержала Хуанга и сообщила о готовности уволиться вслед за боссом. Интересно, что в столь крупной корпорации Хуанг не выходил из операционки, а наоборот – создал максимально плоскую, не иерархичную систему управления с максимальной скоростью донесения информации и высоким количеством прямых подчиненных. То есть сама созданная им система была зависима от его личности», – отмечает Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mains.

При этом надо понимать важность одной этой компании Nvidia для всей отрасли ИИ. «Продукция компании лежит в основе значительной части современных ИИ-вычислений. Проблемы с руководством Nvidia могли привести к пересмотру инвестиционных планов крупнейших облачных провайдеров, росту неопределенности для производителей серверов и сетевого оборудования, дальнейшему усилению опасений относительно окупаемости вложений в ИИ», – считает Додонов.

«Уход Хуанга стал не просто корпоративным кризисом, а проверкой устойчивости всей технологической экосистемы, зависящей от Nvidia. Падение капитализации компании более чем на триллион долларов продемонстрировало, насколько инвесторы связывают будущее ИИ с одним человеком, который создал очень необычную корпоративную структуру управления, из-за чего появилась угроза не только физического дефицита чипов, но и риск замедления разработок, нарушения цепочек поставок и пересмотра инвестиционных планов»,

– говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Вмешательство в эту историю администрации президента США тоже не случайно. Эта компания имеет важнейшее значение для национальной безопасности страны. Вашингтон опасался также ослабления американского лидерства в ИИ и усиления китайских конкурентов, говорит Севостьянов.

«Nvidia имеет стратегическое значение для США, поскольку ее технологии являются одним из ключевых элементов американского лидерства в области ИИ. Кроме того, она находится в центре противостояния Вашингтона и Пекина за контроль над передовыми полупроводниковыми технологиями», – считает Додонов.

«Для Вашингтона это также вопрос доступа к передовым вычислениям, которые используются в коммерческом ИИ, федеральной науке и оборонных исследованиях. У администрации есть совместные проекты с Nvidia. Так, компания объявила, что направит миллиард долларов за пять лет на американские научные инициативы, включая поддержку федеральной Genesis Mission», – замечает Дмитрий Кучков.

Но отдельный вопрос, по его словам, вызывает финансовая заинтересованность президента. «По подсчету AP на основе декларации, на конец 2025 года Трамп владел акциями Nvidia на 12,5–58 млн долларов. Белый дом заявляет, что портфелем управляют независимо. The Washington Post сообщила об обязательстве Nvidia выделить 25 млн долларов на проект бального зала Белого дома. Сенатор Ричард Блюменталь запросил документы о взносе. Акции и взнос дают основания обсуждать потенциальный конфликт интересов», – говорит Кучков.

Возвращение Хуанга стабилизировало ожидания рынка, но не устранило неопределенность, и Хуангу будет сложнее восстановить доверие к себе, считает Севостьянов.

Говорить о счастливом завершении истории с Nvidia и Хуангом пока рано, согласен Додонов.

«Компания сохранила ключевого архитектора своей стратегии, а рынок получил подтверждение того, что руководство не станет радикально менять курс развития бизнеса. Это снижает кадровую неопределенность, но не устраняет остальные риски.

Так, совет директоров Nvidia и SEC продолжает расследование в отношении обстоятельств отставки Хуанга, ему также на следующей неделе предстоит дать показания в Конгрессе. И даже если каких-то непосредственных отрицательных последствий для Nvidia не будет, все это будет еще какое-то время поддерживать определенный негативный фон вокруг компании», – заключает Игорь Додонов.