В России появился первый сертифицированный по ГОСТу автомобильный турмаршрут

Tекст: Дарья Григоренко

«Автомобильный туристический маршрут «В поисках Аленького цветочка» по Самарской области стал первым в России, прошедшим сертификацию по госстандарту. Информация о сертификации внесена в реестр Росаккредитации», – заявили в Роскачестве, передает РИА «Новости».

Протяженность сертифицированного маршрута составляет 970 км. Путешествие рассчитано на четыре дня и включает 16 туристических точек.

Сертификация подтверждает безопасность маршрута, высокое качество услуг, квалификацию персонала и экологичность природных территорий. Кроме того, она гарантирует туристам предоставление полной информации об объектах размещения и питания, а также графике работы всех пунктов остановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ульяновская компания «СимбирСити» первой прошла процедуру оценки соответствия услуг критериям безопасности для организации детских путешествий.

В прошлом году гостиничный комплекс из Тверской области впервые в стране получил сертификацию по стандартам экотуризма и услуг бань.