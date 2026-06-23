МВД разъяснило правила создания снимков для получения паспорта

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Личные фотографии должны быть идентичны и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм с изображением лица без головного убора», – указали в МВД, передает РИА «Новости».

Верующим разрешается фотографироваться в головном уборе, если он не скрывает овал лица. Само изображение должно быть четким, охватывая область от подбородка до линии роста волос. Человеку необходимо смотреть прямо перед собой с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.

Фон снимка требуется оставлять абсолютно белым, без теней, пятен или посторонних предметов. Глаза заявителя должны быть открыты, а прическа не может их закрывать. Нарушение этих правил станет причиной отказа в приеме документов на оформление паспорта.

В сентябре 2025 года Министерство внутренних дел России запретило использование сгенерированных искусственным интеллектом фотографий для паспортов.