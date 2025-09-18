Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
МВД запретило использовать ИИ-фото для российских паспортов
Использование искусственного интеллекта для создания фотографий на паспорт приведет к отказу в выдаче документа, сообщили в четверг в миграционной службе МВД России.
Фотографии для российских паспортов, созданные с помощью нейросетей, станут причиной для отказа, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В соцсетях набирает популярность совет использовать искусственный интеллект для генерации идеального фото на паспорт, однако такие изображения считаются отредактированными и не соответствуют стандартам.
То же самое касается фотографий, измененных с помощью других инструментов, таких, как Photoshop.
В МВД напомнили, что неправильно сделанная фотография – одна из причин отказа в выдаче паспорта, госпошлина в таких случаях не возвращается.
За восемь месяцев 2023 года в России было отказано 3,9 тыс. гражданам в выдаче или замене паспорта по разным причинам, включая несоответствие фото требованиям.
Ранее миграционная служба поясняла, что при подаче заявления на загранпаспорт онлайн оформление смогут приостановить, если гражданин не явится в МВД в течение 15 дней после приглашения.