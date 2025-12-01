Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.11 комментариев
В московском метро появился состав в честь РУДН
В московском электродепо «Аминьевское» состоялся запуск тематического состава с оформлением в честь 65-летия Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Поезд будет курсировать в течение полугода (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
Оформление нового состава посвящено истории РУДН и его образовательным направлениям. Прокатиться на поезде можно будет на Сокольнической линии (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
Кроме того, внутри жители смогут узнать больше об истории одного из самых престижных университетов страны (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
На стенах вагонов также будет содержаться информация о студенческой жизни, научных достижениях и международных программах университета (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
На схеме Московского метрополитена станция РУДН появилась в 2024 году: на первом участке Троицкой линии открылась станция «Университет дружбы народов» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
К настоящему моменту станция «Университет дружбы народов» уже стала самой популярной на Троицкой линии. В день на ней совершается более 21 тыс. поездок (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
В этом году Московский метрополитен продолжил активное сотрудничество с вузом в честь юбилея университета. На станции «Университет дружбы народов» провели фотовыставку, в уникальных колбах на «Воробьевых горах» представили экспозицию «РУДН: территория возможностей» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)
Кроме того, выпустили тематическую карту «Тройка» в дизайне университета со слоганом «Проездной в мир знаний» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)