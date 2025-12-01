Кроме того, выпустили тематическую карту «Тройка» в дизайне университета со слоганом «Проездной в мир знаний» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

В этом году Московский метрополитен продолжил активное сотрудничество с вузом в честь юбилея университета. На станции «Университет дружбы народов» провели фотовыставку, в уникальных колбах на «Воробьевых горах» представили экспозицию «РУДН: территория возможностей» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

К настоящему моменту станция «Университет дружбы народов» уже стала самой популярной на Троицкой линии. В день на ней совершается более 21 тыс. поездок (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

На схеме Московского метрополитена станция РУДН появилась в 2024 году: на первом участке Троицкой линии открылась станция «Университет дружбы народов» (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

На стенах вагонов также будет содержаться информация о студенческой жизни, научных достижениях и международных программах университета (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

Кроме того, внутри жители смогут узнать больше об истории одного из самых престижных университетов страны (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

Оформление нового состава посвящено истории РУДН и его образовательным направлениям. Прокатиться на поезде можно будет на Сокольнической линии (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

В московском электродепо «Аминьевское» состоялся запуск тематического состава с оформлением в честь 65-летия Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Поезд будет курсировать в течение полугода (фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»)

По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности Перейти в раздел

Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности Перейти в раздел

Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности Перейти в раздел

Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами» «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Деньги России защитила одна страна Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

Чрезвычайная ситуация в Сербии Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

Ликвидация «зеленого кардинала» Украины Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий. Перейти в раздел