После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
В Харькове после серии взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Серия ночных взрывов в Харькове спровоцировала сильный пожар и привела к серьезным повреждениям городских складов, а также объектов железнодорожной сети.
Очередные инциденты привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры и складских помещений на территории Харькова, передает ТАСС.
В ночь на среду в городе прогремела серия мощных взрывов, после которых начался сильный пожар. Информацию о разрушениях подтвердил глава местной областной администрации Олег Синегубов.
Позже украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о новом взрыве в областном центре. На фоне происходящего в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Харькове прогремели четыре серии взрывов за сутки.
В январе мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктурного объекта в Слободском районе.