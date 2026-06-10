В Харькове после серии взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

Tекст: Дарья Григоренко

Очередные инциденты привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры и складских помещений на территории Харькова, передает ТАСС.

В ночь на среду в городе прогремела серия мощных взрывов, после которых начался сильный пожар. Информацию о разрушениях подтвердил глава местной областной администрации Олег Синегубов.

Позже украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о новом взрыве в областном центре. На фоне происходящего в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Харькове прогремели четыре серии взрывов за сутки.

В январе мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктурного объекта в Слободском районе.