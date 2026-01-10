В Харькове прогремели взрывы

Tекст: Дарья Григоренко

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что один из взрывов повредил объект инфраструктуры в Слободском районе города, передает РИА «Новости».

Терехов добавил, что пока детали о характере повреждений и о самом объекте не разглашаются. По словам мэра, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. В связи с происходящим в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, пишет ТАСС.

Ранее в Одессе и Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, прогремели взрывы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 29 декабря на 30 декабря в подконтрольных киевскому режиму городах Одесса и Харьков произошли взрывы.