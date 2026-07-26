ИИ лишает людей видимости

Издатели бьют тревогу. Politico потеряло 20% поискового трафика за год, CNN и Business Insider – 31%. USA Today готовится заблокировать ИИ-краулеры Google, People – отключиться от поисковика полностью, а Reddit обсуждает, стоит ли продлевать контракт с Google на 60 млн долларов в год. CEO USA Today заявил прямо: «Пора занять позицию и сказать: хватит – значит хватит».

Почему? Потому что Google AI Overviews убивает переходы. Если раньше пользователь кликал на сайт, то теперь получает ответ прямо в выдаче. Согласно исследованию Ahrefs, AI Overviews снижают кликабельность для первой позиции в выдаче на 34,5%, а к концу 2025 года падение достигло 58%. В AI Mode – вообще 93% поисков заканчиваются без единого клика на внешний сайт.

А теперь представьте: то же самое происходит с инфлюенсерами. Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

YouTube стал самым часто цитируемым источником в AI Overviews. Звучит как победа? Не совсем. Потому что цитирование в ИИ-ответе не конвертируется в переходы. Вас могут цитировать везде – и не кликнуть ни разу.

Amazon пошел дальше. Их ИИ-помощник Rufus теперь сам отвечает на вопросы покупателей, сам анализирует отзывы, сам рекомендует товары. Создатели контента замечают тревожное: качественные видео едва видны, короткие низкоусильные ролики обгоняют глубокий контент, а видимость стала непредсказуемой даже для опытных авторов. И главное – никто не знает, по каким правилам работает эта система.

То есть ситуация простая. Вы создаете контент. ИИ его забирает. Аудитория получает ответы без вашего участия. А вы – без трафика, без переходов и без денег.

Алгоритмы всегда контролировали дистрибуцию. Теперь ИИ контролирует интерпретацию. И создатели потеряли контроль над тем, как их контент показывается в цифровом мире.

Что делать? Вариантов, по сути, два. Первый – как у Time: признать ботов аудиторией. Размещать рекламу, которую увидит только ИИ-краулер, и надеяться, что чат-боты процитируют бренд. Выглядит сомнительно.

Второй – как у USA Today или People: блокировать доступ, судиться, ставить ультиматумы. Только вот проблема: блокируя ИИ-краулеры, вы рискуете потерять видимость и в обычной выдаче. Выглядит тоже сомнительно.

Третьего, увы, пока не придумали. Забавно, да? Раньше мы боролись за охваты. Теперь боремся за то, чтобы нас вообще заметили. Не как цитату в ИИ-сводке, а как живого человека с живым контентом.

И да, 66% брендов планируют работать с инфлюенсерами в 2026 году. Только вот вопрос: а кто будет видеть этот контент, если ИИ решит, что пользователю достаточно краткой сводки?

Источник