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Нейросети изменили привычки пенсионеров
Business Insider: Пенсионеры освоили запуск стартапов с помощью нейросетей
Традиционный образ американской пенсии с путешествиями, отдыхом и игрой в гольф стремительно меняется. Все больше пожилых жителей США проводят свободное время за изучением искусственного интеллекта, созданием приложений, запуском онлайн-проектов и общением с чат-ботами. Эксперты называют нынешних пенсионеров первым поколением, которое выходит на пенсию в цифровом мире.
Как пишет Business Insider, многие представители поколения бэби-бумеров после завершения карьеры не только не отказываются от технологий, но и активно осваивают новые инструменты. Бывший владелец бизнеса Брайан Резендес после выхода на пенсию рассчитывал больше путешествовать и отдыхать, однако вместо этого увлекся разработкой приложений с использованием ИИ и теперь посвящает этому большую часть своего времени.
73-летняя Ди Хамфри уже несколько лет пользуется роботом-компаньоном ElliQ и, по ее словам, даже испытывала «ломку», когда устройство временно было недоступно. А 81-летняя Джен Фридлендер после лечения рака и потери зрения стала использовать ИИ для поиска информации о здоровье, подбора одежды и планирования поездок, а затем начала сама обучать этому сверстников.
Похожая история у 72-летней Марсии Свит, которая использует ИИ для развития своего бизнеса и признается, что по-прежнему относится к технологиям «как ребенок к новой игрушке». 88-летний Марвин Хониг применяет ИИ для работы с документами, ведет дела кондоминиум-борда и даже использует автопилот Tesla, а 80-летняя Карен Шапиро применяет нейросети для планирования поездок в Италию и управления финансами.
Тренд подтверждается и статистикой. По данным исследований AARP, владение смартфонами среди американцев старше 50 лет выросло с 55% в 2016 году до 90% в 2025 году, а использование ИИ почти удвоилось с 18% до 30% за период с 2024 по 2025 годы. Многие признают риск зависимости от технологий, но не готовы отказаться от цифровых удобств.
Особое внимание исследователи обращают на феномен, который они условно описывают формулой «80 – это новые 25». Все больше американцев в возрасте 80 лет и старше продолжают запускать собственные проекты, вести блоги, создавать приложения, учиться новым профессиям и осваивать технологии, которые еще несколько лет назад считались уделом молодых специалистов. Именно поэтому нынешнее поколение пенсионеров называют первым поколением «цифровой пенсии», для которого выход на заслуженный отдых означает не отказ от активности, а переход к новым формам самореализации в интернете.
При этом технологии становятся не только развлечением, но и способом поддерживать качество жизни. Некоторые пенсионеры используют ИИ для контроля состояния здоровья, другие – для организации повседневных задач или общения. Развивается и рынок так называемых age-tech-технологий – решений для пожилых людей, включая роботов-компаньонов, систем удаленного мониторинга и «умных» устройств для дома.
Однако авторы исследования отмечают и негативную сторону процесса: многие пожилые американцы признаются, что проводят у экранов слишком много времени и становятся зависимыми от цифровых сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук советовал знакомить пожилых родственников с ИИ через простые и наглядные задачи, связанные с их повседневными интересами. В Южной Корее государственная программа по обеспечению пенсионеров говорящими куклами с искусственным интеллектом получила поддержку и дала возможность более 200 тыс. пожилых людей жить с такими роботизированными «внуками». Эксперты РОЦИТ отмечали, что нейросети за считанные годы стали для россиян повседневным инструментом для общения, покупок и планирования поездок.