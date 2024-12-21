Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России

Лайма Вайкуле решением суда исключена из участников компании «Лайма-Люкс Рус»

Tекст: Александра Юдина

Вайкуле потеряла свою долю в бизнесе на территории России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Суд принял решение об исключении Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус». Эту компанию она создала совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов.

Компания специализировалась на салонах красоты и продаже косметики, мебели и аксессуаров.

В 2022 году Вайкуле передала свои 49% доли в компании своему бизнес-партнеру. Спустя два года Шираз Мамедов обратился в суд с иском об исключении Вайкуле из состава участников ООО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лайме Вайкуле грозила проверка из-за возможного сокрытия доходов, так как у нее нашли бизнес в России, который показывал минимальную прибыль при выручке в 400 млн рублей в год. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.