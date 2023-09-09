  • В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
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    Российский газ нашел обходной путь в Европу
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису на G20
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    Пашинян за день поговорил с пятью мировыми лидерами о ситуации в Карабахе
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    2 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    13 комментариев
    9 сентября 2023, 19:20

    У Лаймы Вайкуле нашли бизнес в России

    Глава проекта по борьбе с коррупцией Бородин попросил генпрокуратуру проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле

    У Лаймы Вайкуле нашли бизнес в России
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певице Лайме Вайкуле грозит проверка из-за возможного сокрытия доходов, у нее нашли бизнес в России, который показывал минимальную прибыль при выручке в 400 млн рублей в год, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

    Артистка до сих пор владеет бизнесом на территории России. Laimalukss Latvia занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели. В прошлом году она передала свою долю основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову, но по-прежнему осталась собственником компании, передает Ura.ru.

    Отмечается, что это юрлицо со средней выручкой в 300-400 млн рублей в год показывало чистую прибыль всего в несколько тысяч рублей уже несколько лет, на что обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.

    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что получения реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington post, взгляды многих украинцев не очень радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

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    9 сентября 2023, 04:06
    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево

    «Фонтанка»: Поведение прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево объяснили ложным сообщением о смерти мужа

    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бортпроводница «Аэрофлота», задержанная в среду после того, как босиком с криками прыгала на автомобили, повела себя таким образом из-за сообщения о кончине мужа, которое впоследствии не подтвердилось, пишут СМИ со ссылкой на родственников женщины.

    Бортпроводница Майя в настоящее время госпитализирована. Как объяснили родственники женщины, ее супруг принимает участие в спецоперации на Украине, он жив и здоров, однако ей «кто-то сообщил о его смерти», пишет «Фонтанка».

    Родственница бортпроводницы призналась, что никто не знает, кто решил так напугать Майю. По ее словам, родные мобилизованного Дениса, который сейчас находится в зоне СВО, разговаривали с ним на следующий день после инцидента, ставшего достоянием общественности. Они подтверждают, что с мужчиной все в порядке. «Ему мы обо всем этом, конечно, не рассказывали, зачем человека беспокоить», – добавила родственница стюардессы.

    У Майи и Дениса двое детей, уточняет издание.

    Коментарии (17)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    8 сентября 2023, 19:44
    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валентина Григоренко

    Темпы боевых действий, введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, на данный момент усложняются все процессы: от введения санкций до поставок оружия, передает ТАСС.

    Украинский лидер подчеркнул, что для успешного и быстрого контрнаступления Украине необходимо больше техники от Запада, например, современных истребителей. Он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Ранее CNN сообщал, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

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    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

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    9 сентября 2023, 10:10
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Варшаве следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании миллиардера Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.

    Военный выразил мнение, что вооруженные силы какой-либо страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, глав которой действует по своему усмотрению, передает RT.

    Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что польским военным «следует поучиться» у Вооруженных сил Украины, как вести вооруженный конфликт.

    Ранее Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

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    9 сентября 2023, 15:56
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    @ Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Мэр Харькова Игорь Терехов после давления со стороны киевского режима изменил мнение об использовании русского языка на Украине и извинился за свои слова.

    Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».

    Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

    Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

    Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (25)
    9 сентября 2023, 04:51
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю

    Немецкий ученый Стамер выразил недовольство ростом российской торговли

    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на «масштабные санкции», Россия «возвращается» в мировую торговлю, свидетельствует отчет Кильского института мировой экономики. Немецкие эксперты считают этот факт «разочаровывающим».

    В статье Business Insider говорится, что торговая активность России в августе активизировалась. По данным Кильского института мировой экономики, грузооборот трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск) приблизился к максимальным значениям с начала СВО. В отчете, выводы которого основаны на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon, сказано, что число прибывающих контейнеровозов в российских портах растет, «несмотря на санкции и слабый рубль», передает РИА «Новости».

    В институте назвали активность в российских портах «на удивление высокой».

    «Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», – заявил глава Kiel Trade Indicator, доктор Винсент Стамер. По его словам, Россия, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

    Коментарии (22)
    9 сентября 2023, 10:21
    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим

    В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы для верующих из России и Украины

    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Обладавший особым духовным даром предвидения основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР схиархимандрит Зосима завещал сохранять верность единству Русской православной церкви, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.

    «В этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, верность Русской православной церкви, единству церковному и Отечеству», – сказал епископ Николай, передает РИА «Новости».

    Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал, что завещание схиархимандрита Зосимы перед смертью «прогремело очень мощно».

    «Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви – в ней спасение. А в случае автокефалии … прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси», – рассказал игумен.

    Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1998 году в селе Никольское (ныне ДНР) основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году был возведен в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

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    9 сентября 2023, 14:12
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и вся остальная переданная украинским нацистам западная техника.

    Рогов рассказал, что второй танк Challenger 2 был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 11:00
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Прибывшие на «Большую двадцатку» (G20) в Нью-Дели сотрудники СМИ устроили фотосессию с флагом России, принесенным на саммит российским репортером. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь.

    Как сообщила российская журналистка Екатерина Надольская, она уже ездила с триколором на БРИКС. «Он пользовался такой популярностью, что я решила снова с ним приехать… Сегодня все ко мне подходят, даже говорят «спасибо», за то что привезла флаг», – рассказала журналистка, передает РИА «Новости».

    Надольская также отметила: она была удивлена тем, насколько жители Индии, в том числе и местные журналисты, любят Россию и уважают президента Владимира Путина.  

    Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую – премьер Госсовета КНР Ли Цян.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 20:08
    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой

    Врач Воробьев рассказал, что делать при сильном отравлении шаурмой до прибытия медиков

    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При сильном отравлении шаурмой необходимо сделать промывание желудка. Для этого необходимо выпить очень много воды, и речь идет не о стакане жидкости, рассказал газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя массовое отравление в Курской области. Технолог мясного производства разъяснил, что определить испорченное мясо в шаурме невозможно – неприятные запахи маскируют современными реагентами.

    В Курской области в городе Льгов отравились шаурмой 22 жителя, один человек погиб. Пострадавшие рассказывают, что не почувствовали во вкусе блюда ничего необычного, однако спустя время появилась боль в животе, рвота, диарея и температура. Также некоторые отравившиеся рассказывали, что их близкие после поедания этой шаурмы теряли сознание.

    К таким сильным последствиям скорее привели инфекционные процессы из-за некачественно обработанной курятины или другого использованного при приготовлении мяса, считает Воробьев. В таких ситуациях специалист рекомендует немедленно обращаться в медучреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.

    «Если мы говорим о мерах, которые можно принять немедленно, то это, конечно, промывание желудка. Для этого необходимо заливать (если человек не способен сам пить) или пить очень много воды, а затем исторгнуть ее из организма. Если речь идет о токсинах, то вывести их можно только через желудок «в обратном направлении». И речь идет не о стакане воды, а о трех-пяти литрах», – говорит Воробьев.

    Также врач отметил, что потеря сознания при отравлении может возникнуть из-за затяжной рвоты и диареи, приводящей к обезвоживанию. В таких случаях очнувшемуся человеку дают концентрированный раствор соли, который готовится в пропорции чайная ложка соли на стакан чистой питьевой воды. Однако самостоятельно бороться с обмороками специалист не советует, в данной ситуации он рекомендует прибегнуть к вызову скорой.

    При этом определить, что мясо испорчено, практически невозможно. Ведь для маскировки неприятных запахов сейчас применяются специальные реагенты, рассказал мясник, технолог Борис Рябинкин. 

    «Не во всех точках шаурмы большая проходимость, да и заведений сейчас таких очень много. Поэтому мясо нередко начинает пропадать, даже если изначально было качественным. Но чтобы его спасти, сейчас уже не замачивают мясо в ванне с содой и марганцовкой, а используют специальные фреш-химикаты. Они работают наподобие освежителя, отбивают неприятный запах», – говорит Рябинкин.

    Химикаты эти представляют собой порошки, продолжает собеседник. Ими обмазывают сырой кусок мяса, после чего у него восстанавливается цвет и появляется запах уксуса, который вскоре вовсе пропадает. Распознать использование «фреша» в приготовленном мясе нельзя.

    Кроме того, он обращает внимание на то, что шаурма – продукт быстрого питания и относится к скоропортящемся продуктам. Нередко повара, которые ее готовят, в целях экономии пренебрегают безопасностью клиентов: насаживают большое количество мяса на вертел, готовят его, но не успевают распродать. За целый день оно портится.

    Но клиент, говорит эксперт, это никак почувствовать не может, ведь мясо забивается специями и очень мелко нарезается. «Полностью предостеречь себя от отравления шаурмой, наверное, никак нельзя. Могу лишь посоветовать смотреть за работой шаурмиста, как мясо выглядит, когда его только-только срезали, нет ли у него зеленоватого оттенка, нет ли подозрительного запаха. Ну и к выбору места стоит подходить изначально с умом. Лучше выбирать проверенные шаурмечные или те, где есть очередь – там, вероятнее всего, мясо долго не залеживается, а значит меньше вероятность, что оно испорченное», – заключил Рябинкин.

    В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что среди посетителей кафе, расположенного на севере Москвы, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции. Пострадавшие ели шаурму и куру гриль.

    Коментарии (36)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (12)
    9 сентября 2023, 12:28
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала не поддаваться на провокации западных журналистов по теме интерпретации итогового заявления саммита Большой двадцатки (G20).

    Захарова отметила, что западные СМИ соревнуются в интерпретации то «согласованного», по версии Bloomberg, то «несогласованного», по версии Financial Times, заявления Большой двадцатки. «На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии?» – пишет Захарова в Telegram.

    По ее словам, все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является только официально  опубликованный текст. «До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – добавила она, призвав не поддаваться на провокации.

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран Большой двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Российский газ нашел обходной путь в Европу

    Германия, громогласно обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, на самом деле продолжает его покупать, и в заметных количествах. Об этом прямо свидетельствуют соответствующие аналитические исследования. А прикрыть происходящее Евросоюзу помогают две страны, которые до последнего времени в активном газовом сотрудничестве с Россией замечены не были. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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