Семья отселила Брюса Уиллиса в другой дом из-за прогрессирующей деменции

Из-за прогрессирующей деменции Брюса Уиллиса семья переселила его в отдельный одноэтажный дом с круглосуточной медицинской поддержкой.
Брюс Уиллис, известный американский актер, в настоящее время проживает отдельно от семьи из-за прогрессирующей деменции, сообщила его супруга Эмма Хеминг в интервью каналу ABC.
По словам Хеминг, Уиллис уже не может говорить, и семья приняла решение разместить его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой, передает РИА «Новости».
В беседе с журналистами Эмма Хеминг рассказала о первых признаках болезни: актер стал забывать реплики на съемках и отдаляться от близких. Она отметила: «У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и ... мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому». По словам супруги, Уиллис все еще иногда узнает членов семьи, хотя его состояние продолжает ухудшаться.
Дом, в котором сейчас живет актер, специально оборудован для пациентов с лобно-височной деменцией: он одноэтажный, с минимальным уровнем шума, что облегчает жизнь Брюса. Родные и друзья навещают актера, стараясь проводить с ним как можно больше времени и поддерживать его.
Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как ему диагностировали афазию, нарушающую когнитивные способности. За свою жизнь он сыграл около 130 ролей в кино, включая культовые фильмы «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон» и другие.
Ранее летом сообщалось, что Брюс Уиллис перестал ходить и говорить. Он также перестал узнавать Деми Мур на фоне прогрессирующей деменции.