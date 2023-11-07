Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Closer: Брюс Уиллис не узнал свою бывшую супругу Деми Мур

Tекст: Ольга Никитина

Источник издания Closer сообщил, что Деми Мур поддерживала связь и с детьми, и с женой Брюса, «но она даже не подозревала, что его состояние настолько ухудшилось», пишет «Газета.Ru».

По информации таблоида, Уиллис уже не воспринимает Мур как свою бывшую супругу, с которой он прожил 13 лет, и не помнит, что она является матерью троих его дочерей.

В середине октября сообщалось, что Брюс Уиллис лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела.