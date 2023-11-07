Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
Closer: Брюс Уиллис не узнал свою бывшую супругу Деми Мур
Актриса Деми Мур навестила бывшего супруга 68-летнего актера Брюса Уиллиса, который страдает от прогрессирующей деменции, во время отдыха в Италии и поразилась, насколько сильно ухудшилось его состояние, пишут СМИ.
Источник издания Closer сообщил, что Деми Мур поддерживала связь и с детьми, и с женой Брюса, «но она даже не подозревала, что его состояние настолько ухудшилось», пишет «Газета.Ru».
По информации таблоида, Уиллис уже не воспринимает Мур как свою бывшую супругу, с которой он прожил 13 лет, и не помнит, что она является матерью троих его дочерей.
В середине октября сообщалось, что Брюс Уиллис лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела.