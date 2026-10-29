Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
МВД: Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек.
Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадали 12 человек, сообщило ГУ МВД по региону в Max.
Производство начато по первой части статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Георгиевском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели».
Позднее региональное управление МЧС сообщило об увеличении числа госпитализированных до 12 человек.