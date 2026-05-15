Умер создатель первой в России детской киностудии Петр Анофриков
В возрасте 77 лет ушел из жизни Петр Анофриков – бессменный руководитель новосибирской студии «Поиск», чьи воспитанники снимали свои первые мультфильмы уже в три года.
О кончине заслуженного работника культуры РФ Петра Анофрикова сообщил Союз кинематографистов России, передает РИА «Новости».
В некрологе организации говорится: «На 78-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов РФ, основатель и бессменный художественный руководитель детской киностудии «Поиск»... Петр Иванович Анофриков (1948–2026)».
Киноклуб «Поиск» появился в Новосибирске в 1973 году и вскоре стал первой в стране детской киностудией. Здесь дети пробовали себя в ролях режиссеров, операторов, сценаристов и актеров. Педагогический подход Анофрикова строился на глубоком уважении к самостоятельности и фантазии учеников.
За годы работы деятель искусств создал собственные методики преподавания анимации, написал ряд книг и организовал всероссийский фестиваль детского кино «Жар-птица».
Анофриков был убежден, что настоящим творцом может стать каждый. В его студию принимали малышей с восьми месяцев. Свои первые мультфильмы самые юные авторы снимали уже в трехлетнем возрасте.
Церемония прощания с режиссером пройдет в Новосибирске 16 мая.
