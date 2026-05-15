  • Новость часаПутин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Уроженцы СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня

    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Трамп заявил о завершении операции в Иране на 70-75%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    15 мая 2026, 09:04 • Новости дня
    Euractiv сообщил о готовности стран Балтии защищать Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Литва готовы принять участие в возможной европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако считают, что это не должно ослабить восточный фланг НАТО, сообщил портал Euractiv.

    Латвия и Литва выразили готовность принять участие в возможной миссии Евросоюза в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    При этом в Вильнюсе и Риге подчеркивают, что развертывание сил не должно ослаблять защиту восточного фланга НАТО. Ранее Латвия уже направляла свои ресурсы для участия в операции Aspides в Красном море.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой расширить зону действия миссии Aspides на Ормузский пролив. Ряд стран ЕС уже согласились выделить дополнительные корабли. Однако европейские дипломаты выражают обеспокоенность ограниченностью военно-морских ресурсов и возможной дополнительной нагрузкой на силы альянса в регионе Балтийского моря.

    Правительство Эстонии также рассматривает варианты участия в коалиции по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Таллин может отправить штабных офицеров, группы подводных роботов или минный тральщик. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, окончательный выбор зависит от численности контингента и переговоров с парламентом.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их будет немного. Если это будет команда подводного робота, то потребуется менее 10 человек. Если это экипаж корабля, то число окажется значительно больше, так как речь идет о целом корабле с обслуживающим персоналом, то есть от 40 до 60 человек», – пояснил Певкур. Сейчас эстонские власти оценивают стоимость каждого из вариантов и уточняют потребности союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Правительство Эстонии запланировало отправку военнослужащих для участия в этой операции.

    Власти Италии перебросили в ближневосточный регион два минных тральщика.

    15 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп заявил о решении Китая закупить сотни американских Boeing

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом принял решение увеличить объем закупки американских авиалайнеров до 200 единиц, заявил американский лидер.

    «Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Boeing, 200 больших самолетов», – сказал Трамп каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также уточнил детали сделки. Он подчеркнул, что изначально корпорация Boeing планировала реализовать 150 машин, однако итоговый заказ вырос до 200 лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран договорились выстраивать конструктивные и стабильные отношения. Американский президент пообещал строить торговлю с Китаем на принципах взаимности.

    15 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Рубио исключил влияние рекордных цен на бензин на сделку с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордной стоимостью бензина как рычаг давления для заключения выгодного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в Персидском заливе и рост цен на топливо не помогут иранским властям добиться уступок от Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, администрация президента США не пойдет на невыгодные условия.

    «Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет», – подчеркнул Рубио. Он добавил, что американские власти приняли чрезвычайные меры для удержания стоимости бензина на более низком уровне, чем в других странах, и прогнозируют ее снижение.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, к 14 мая средняя цена за 3,8 литра бензина в США достигла 4,53 доллара, увеличившись на четыре цента за два дня. Ранее Трамп пообещал продолжение действий в отношении Ирана, не уточнив деталей.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном.


    15 мая 2026, 04:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Китая инвестировать в американские компании

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен направить сотни миллиардов долларов в бизнес США, а также существенно увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  сообщил о планах Пекина инвестировать значительные средства в американский бизнес. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    «Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в компании людей, которые сегодня были в той комнате. Именно поэтому они приехали», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер также прокомментировал обвинения в адрес Пекина, касающиеся кражи интеллектуальной собственности. Он признал, что практика технологического шпионажа является взаимной, и Вашингтон действует аналогичными методами.

    Кроме того, президент США отметил, что китайская сторона планирует закупать значительные объемы сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, в частности сою.

    Визит президента США в КНР проходит с 13 по 15 мая, его сопровождают руководители 16 крупных компаний, включая глав Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.

    Ранее американский президент пообещал выстраивать торговлю с КНР на принципах взаимности.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вашингтон к равноправному партнерству ради общего процветания.

    Основатель компании Tesla Илон Маск назвал поездку деловой делегации США в Пекин потрясающей.

    15 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    МИД КНР: Китай и США договорились усилить международную координацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе государственного визита американского президента Дональда Трампа в Пекин стороны достигли договоренностей о расширении сотрудничества на мировой арене.

    Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение расширить сотрудничество по ключевым глобальным проблемам, указали в китайском МИД, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух стран договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам», – подчеркивается в сообщении китайского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Пекине. Главы государств обсудили украинский кризис. Политики договорились о новой модели двусторонних отношений.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зашедший в тупик вопрос вывоза обогащенного урана вернется в повестку консультаций с Москвой лишь после возобновления профильного диалога с Вашингтоном.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    15 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Иранский конфликт привел к дефициту мусорных пакетов в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне напряженности на Ближнем Востоке японские муниципалитеты столкнулись с нехваткой полиэтиленовых мешков для отходов, что вынудило чиновников временно смягчить правила утилизации.

    Японское правительство обратилось к населению с просьбой прекратить панические закупки мешков для бытовых отходов на фоне нехватки сырья, передает РИА «Новости». Проблема возникла из-за нестабильности вокруг Ирана, которая ударила по поставкам нафты.

    «Мы обеспечили необходимые поставки мусорных пакетов. Просим сохранять спокойствие и воздержаться от панических закупок», – заявил министр окружающей среды Японии Хиротака Исихара.

    Чиновник отметил возникновение локального дефицита официальных муниципальных мешков, спровоцированного ажиотажным спросом. В связи с этим ряд администраций временно разрешил гражданам выбрасывать отходы в таре, не соответствующей строгим местным стандартам.

    Традиционные японские пакеты для мусора производятся из полиэтилена. Основным компонентом для его создания выступает нафта, импорт которой серьезно пострадал из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне напряженности вокруг Ирана Япония закупила российскую нефть.

    Компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2» для производства нафты.

    В конце апреля Токио получил первую партию американского топлива в обход Ормузского пролива.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации