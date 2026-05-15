До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.4 комментария
Участник программы «Время героев» назначен главным федеральным инспектором по Ростовской области
Участник программы «Время героев» Павел Гречко назначен главным федеральным инспектором по Ростовской области
Кавалер ордена Мужества и участник второго потока президентской программы «Время героев» Павел Гречко получил должность главного федерального инспектора по Ростовской области.
Назначение Павла Гречко на пост главного федерального инспектора по Ростовской области аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе состоялось в рамках кадрового продвижения участников президентской инициативы. В июне 2025 года он вошел в число 85 слушателей второго потока программы «Время героев», созданной по поручению Владимира Путина, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Комментируя свое назначение, Гречко подчеркнул важность полученных знаний для дальнейшей работы. «Для меня новое назначение – это продолжение служения стране и жителям Донской земли. В первую очередь сосредоточусь на развитии региона по приоритетным направлениям», – заявил он. Новый инспектор выразил уверенность, что эффективное решение задач возможно только в командной работе и постоянном диалоге с гражданами.
Наставник Гречко, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, отметил, что боевой опыт и новые управленческие компетенции делают его востребованным специалистом. Павел Гречко родился в 1975 году, за время военной службы был удостоен ордена Мужества, ордена «За военные заслуги» и других высоких государственных наград.
Ранее новые должности заняли более 90 участников программы «Время героев». Среди них – полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Еще несколько выпускников программы готовятся к переходу на новые места работы.