    Чем Украина похожа на Ирак
    15 мая 2026, 12:00 Мнение

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Всякое состоявшееся государство удерживается на плаву не только вооруженной силой и экономической целесообразностью, но и устойчивой традицией совместного мирного проживания людей на одной территории под единой властью. Когда же эта традиция отсутствует или, проще говоря, притягивается за уши, крах неминуем. Таких примеров на планете десятки, если не сотни, но есть два самых ярких – Ирак и еще одна страна.

    Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню. До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Медиевисты и читатели сказок «Тысячи и одной ночи» укажут на багдадских халифов. Но всё это было так давно, что никакого правопреемства ни с Саргоном, ни с Навуходоносором, ни даже с Гаруном аль-Рашидом у багдадских властей ХХ века – нет. Ни один из правителей прошлого не объединял Месопотамию в единое целое, а действовал либо на ее части, либо строил державу, далеко выходящую за исторические границы этого региона.

    После падения Османской империи три вилайета – Багдад, Мосул и Басра – были объединены в подмандатную британскую территорию под названием Месопотамия, которая была названа вскоре королевством Ирак. Первым королем стал Фейсал I из рода Хашимитов – тот самый, которого сыграл позднее Омар Шариф в фильме «Лоуренс Аравийский».

    Монархическая форма правления способствует цементированию государственности там, где ее давным-давно не было или была, но совсем чужая, без вовлечения местного населения. Выбор британцами династии поначалу казался очень удачным. Хашимиты были равноудалены от местных кланов, племен и городских верхушек, возглавляли восстание арабов против турок и владели главными святынями ислама. Для постройки страны на пустом месте – идеальная основа, если монарх и его двор желают разобраться в том, чем и на какие средства живут подданные. Именно так и получилось у брата Фейсала Абдаллаха и его потомства в Иордании, где на троне уже четвертое поколение Хашимитов.

    Что должны были сделать король Фейсал и его окружение? Создать практически с нуля армию и другие силовые структуры, установить неразрывную связь между разными социальными и этническими группами и доказать всем на своей территории, что жить вместе выгоднее в одной стране, чем порознь или стремиться уйти к соседям.

    За 37 лет правления иракской ветви Хашимитов так и не удалось гармонизировать сложную систему взаимоотношений внутри страны и найти адекватное место на международной арене. Армия решила убрать трон со сцены и 14 июля 1958 года устроила резню во дворце, в результате которой погибла вся королевская семья вместе с правительством.

    На смену монархии пришла военная диктатура. Может ли такой режим строить государственность? Может, если не пытается строить моноэтническое и моноконфессиональное общество в стране с мозаичным населением. И не перессорится с соседними странами. Так создавалось большинство латиноамериканских государств. Организатор свержения короля генерал Касем и сменявшие его люди в погонах так поначалу и действовали.

    Даже когда одни генералы меняют других, это некритично для страны. Так было и в Ираке, когда в 1968 году партия БААС, как говорилось в ее заявлении, «взяла власть и покончила с коррумпированным и слабым режимом, который представляла клика невежд, безграмотных корыстолюбцев, воров, шпионов и сионистов». Поначалу новые правители во главе с президентом Ахмедом Хасаном аль-Бакром и курдам автономию предоставили, и договор о дружбе с СССР подписали, и у французов с американцами оружие закупили. И даже конфликт с Ираном удалось тогда остановить благодаря алжирскому президенту Хуари Бумедьену. А то, что при этом коммунистов (и не только их) перестреляли и пересажали – так это мало кто заметил. И мог бы себе Ирак развиваться и укрепляться на радость большинству собственных граждан и «прогрессивной арабской и мировой общественности», если бы не два обстоятельства.

    Место мудрого и умеренного аль-Бакра в 1979 году занял его ближайший советник Саддам Хусейн, у которого было много идей, главные из которых – на мировой арене стать лидером арабского мира, а внутри страны выглядеть новым Навуходоносором и построить дворец на руинах Вавилона. Правопреемство от этого правителя и ассирийских царей выглядело бы просто комично, но по отношению к нелояльным согражданам он превзошел в своей жестокости всех предшественников.

    Другое обстоятельство случилось по соседству с Ираком – революция в Иране. Там к власти пришла политическая и религиозная сила, которую не могли описать тогдашние эксперты по обе стороны Атлантики, враждебная сверхдержавам и представлявшая реальную опасность для соседей. Особенно это чувствовали в Ираке, где шииты составляли более трети населения. Видя, что госаппарат и военная верхушка Ирана разгромлены восставшими массами во главе с аятоллой Хомейни, Саддам решил отхватить районы, прилегающие к южной границе Месопотамии. Ирак снабжали оружием и страны Варшавского договора, и НАТО. Война длилась восемь лет и закончилась ничем. Обе стороны объявили себя победителями, граница осталась там же.

    Это не повлияло на решимость Саддама превратить Кувейт в 16-ю провинцию Ирака. И тут против его действий выступило всё мировое сообщество. Эмира в Кувейт вернули, Саддам уцелел, но после этого «мировое общественное мнение» стало обвинять его во всех преступлениях – как действительных (расправы над курдами и шиитами), так и ложных (создание ядерного оружия и применение отравляющих веществ где попало). Когда же на Саддама Хусейна навесили еще и нападение на небоскребы в Нью-Йорке, началась военная операция США и их союзников. Иракский режим не устоял. Армия, которая была основой всех властей, начиная с короля Фейсала, сопротивления всерьез не оказала и разбежалась. Саддама судили и повесили сами иракцы, но государство свое они не могут отладить уже более двух десятилетий.

    Если бы этот текст писали получатели западных грантов, то они бы подчеркнули, что демократические страны с избранной и сменяющейся властью устойчивы, и им судьба Ирака не угрожает. И возможно, лет пятнадцать назад это было бы правдой. Но за это время появился пример, опровергающий это умозаключение.

    Украина. Абсолютно искусственное объединение разных земель, значительная часть которых населена русскими. Как только там стали после переворота 2014 года строить страну по тем же лекалам, что и Саддам, то есть взяли курс на физическое уничтожение языкового и религиозного разнообразия и вражду с Россией, а также навязывать выдуманную историю, страна стала разваливаться на части и ведет военные действия. И если у Ирака еще остается шанс когда-нибудь возродиться в каком-либо виде, то Украина этот шанс потеряла навсегда.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

