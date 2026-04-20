Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

Military Watch Magazine оценил огневую мощь ТОС-2

Tекст: Антон Антонов

Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine сообщает, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».