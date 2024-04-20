В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Сальдо заявил о сторонниках России среди военных ВСУ
Сторонники России есть в рядах украинских войск, они снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Бойцы «Русского Херсона» готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы «ударить в тыл укронацистам и помочь наступающим российским войскам», написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне.