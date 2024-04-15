Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».

Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.