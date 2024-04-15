Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.0 комментариев
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы произошли утром в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание «Общественное».
Известно, что воздушная тревога при этом не объявлялась, передает ТАСС.
Ранее в Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.