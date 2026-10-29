Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин провел встречу с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо в Кремле
Президент России Владимир Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
«Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели беседу в Кремле на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.
Переговоры прошли на полях саммита Россия – Африка в Москве, передает РИА «Новости».
С российской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Александр Новак, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В четверг президент России рассказал о множестве конструктивных предложений и интересных оценок, прозвучавших на саммите Россия – Африка.
Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения России и африканских государств неоспоримыми и указал на возрастающую роль континента.