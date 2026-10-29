Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин провел беседу с президентом Бурунди Ндайишимийе
Президент России Владимир Путин провел беседу с действующим председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
«Президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе», – сообщается на сайте Кремля.
Во встрече принял участие председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Республики Бурунди прибыл в Россию для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В среду Ндайишимийе обратился к президенту России как к брату на пленарном заседании саммита.
Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.