Путин назвал долю национальных валют в расчетах России и стран Африки

Путин: Доля нацвалют в расчетах России и стран Африки составила 85%

Tекст: Вера Басилая

«Уже сейчас доля национальных валют, в том числе рубля, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам составляет 85%», – цитирует Путина РИА «Новости».

Подобная практика расчетов дает странам возможность надежно защищать двустороннюю торговлю и инвестиционные проекты от резких колебаний на глобальных рынках, а также от общей нестабильности мировой политической конъюнктуры, пояснил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита в Москве президент Владимир Путин отметил хорошую динамику торговли России и стран Африки.

В среду Владимир Путин призвал Россию и государства Африки выстраивать систему расчетов в национальных валютах.

Путин представил африканским странам систему международных расчетов А7.