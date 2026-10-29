  • Новость часаПутин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 20:38 • Новости дня

    Путин назвал долю национальных валют в расчетах России и стран Африки

    Путин: Доля нацвалют в расчетах России и стран Африки составила 85%

    Tекст: Вера Басилая

    Доля национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки достигла 85%, заявил президент Владимир Путин во время совместного общения с прессой вместе с президентом Бурунди и действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Уже сейчас доля национальных валют, в том числе рубля, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам составляет 85%», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Подобная практика расчетов дает странам возможность надежно защищать двустороннюю торговлю и инвестиционные проекты от резких колебаний на глобальных рынках, а также от общей нестабильности мировой политической конъюнктуры, пояснил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита в Москве президент Владимир Путин отметил хорошую динамику торговли России и стран Африки.

    В среду Владимир Путин призвал Россию и государства Африки выстраивать систему расчетов в национальных валютах.

    Путин представил африканским странам систему международных расчетов А7.

    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

    Ушаков: Путин пообещал Стуббу и Стере всегда брать трубку при их звонках

    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и президенту Финляндии Александру Стуббу всегда отвечать на их телефонные звонки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин пообещал лидерам Финляндии и Норвегии всегда отвечать на их телефонные звонки. «Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

    По словам помощника президента, Москва не ожидала недовольства в европейских столицах по поводу состоявшейся беседы. В России полагали, что контакт был заранее согласован как минимум с ведущей европейской тройкой, пояснил он.

    Разговор состоялся во вторник по инициативе финского президента Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен выразила возмущение тем, что политики не обсудили эту инициативу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере Путину признанием Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел истеричной реакцию Дании и Эстонии на этот телефонный разговор.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности лидеров России, Финляндии и Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Комментарии (8)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    29 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат»

    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин посмертно удостоил звания Героя России командира батальона спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева.

    Медаль «Золотая Звезда» была передана матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой во время церемонии в Грозном, передает ТАСС.

    Награду матери вручил врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а грамоту президента о присвоении звания передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

    «Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером. В ходе специальной военной операции он проявил исключительную отвагу, профессионализм и самоотверженность», – заявил Даудов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за мужество при выполнении задач СВО. В мае президент Владимир Путин передал звезды Героев России родственникам погибших бойцов. В прошлом году он вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    29 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    В США назвали звонок Стубба и Стере Путину признанием поражения Запада

    В США сочли звонок Стубба и Стере Путину признаком поражения Запада на Украине

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует об осознании Европой своего поражения на Украине.

    Переговоры финского президента Александра Стубба и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере с главой российского государства говорят о понимании европейскими странами проигрыша Киева, передает РИА «Новости».

    «Этот звонок свидетельствует, что европейцы вынуждены признать, что конфликт с Россией, пусть и негласно, был спровоцирован Западом», – подчеркнул Дуглас Макгрегор.

    Он отметил, что именно западные союзники создали, вооружили и профинансировали украинскую армию, однако в результате Украина оказалась фактически уничтожена. По словам бывшего американского военного, к политикам приходит осознание того, что украинское государство находится на аппарате жизнеобеспечения и может не выжить независимо от предпринимаемых шагов.

    Кроме того, бывший советник американского оборонного ведомства выразил уверенность, что диалог европейцев с Владимиром Путиным указывает на начало изменения политики Североатлантического альянса в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности сторон при необходимости провести новые консультации.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала Хельсинки и Осло за отсутствие согласования этого диалога с союзниками.

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    29 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Путин вручил букет президенту Намибии перед саммитом в Кремле

    Путин поздравил президента Намибии с днем рождения букетом цветов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    Владимир Путин вручил букет президенту Намибии перед началом пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Отмечающая 29 октября свой день рождения Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой в истории Намибии женщиной-президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими государствами местной поговоркой про глубокие корни и ветер на торжественном приеме в Кремле.

    Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к переносу производств в Африку

    Путин заявил о заинтересованности бизнеса в переносе производств в Африку

    Tекст: Мария Иванова

    Россия заинтересована в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления, заявил президент Владимир Путин.

    «Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес», – передает слова Путина на пленарном заседании саммита Россия – Африка РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что перенос производств соответствует интересам России в условиях многочисленных санкций в отношении экономики и бизнеса.

    Также Путин подчеркнул важность того, чтобы решения африканских партнеров были суверенными, вложения – защищенными и чтобы сотрудничество работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке на равных, без выкачивания прибыли в духе колониальных практик.

    В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими странами местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Российский лидер назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

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    29 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Путин назвал создание двух государств единственным решением проблемы Палестины

    Путин назвал создание двух государств ключом к решению палестинской проблемы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка заявил, что окончательное решение палестинского вопроса возможно только при реализации принципа создания двух государств.

    Окончательно решить палестинскую проблему можно только при создании независимого государства, передает ТАСС.

    «Россия поддерживает и считает, что окончательное решение палестинского вопроса может быть достигнуто только при реализации известного принципа создания двух государств, в том числе полноценного государства на территории Палестины – палестинского государства», – заявил Владимир Путин.

    Путин добавил, что за событиями в Персидском заливе забывать о проблемах Палестины нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    В январе президент Владимир Путин заявил об активном развитии отношений Москвы и Палестины в гуманитарной сфере.

    В прошлом году российский лидер подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для мира между Израилем и Палестиной.

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    29 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал Эфиопию православной страной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка напомнил, что Эфиопия является православной страной.

    Глава государства рассказал о взаимодействии с Эфиопией, передает РИА «Новости».

    «Россию и Эфиопию связывает многолетнее сотрудничество, очень близкое. Вот мы отмечаем, что Эфиопия не просто христианская, она еще и православная страна», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии.

    Президент выразил благодарность египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду глава российского государства провел встречу с Ахмедом.

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    29 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия занимается вопросами урегулирования украинского конфликта, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Мы занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Владимиром Зеленским.

    В воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу замглавы МИД Александр Грушко отметил непринципиальность личности европейского представителя.

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    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

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    29 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    Песков рассказал о феноменальной работоспособности Путина

    Песков отметил феноменальную работоспособность Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Песков заявил, что Владимир Путин успешно справляется с тяжелыми государственными обязанностями круглые сутки благодаря выдающейся выносливости, пишут «Известия».

    «Это феноменальная работоспособность, потому он и президент Российской Федерации», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь добавил, что сотрудники кремлевской пресс-службы с трудом переносят тяжелые марафоны мероприятий и лишь пытаются соответствовать заданному уровню. По словам представителя Кремля, Путин говорит и думает гораздо больше своих подчиненных.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

    В мае Дмитрий Песков сообщил о непрерывной работе главы государства в ходе праздничных дней.

    До этого Песков рассказал о частой круглосуточной работе сотрудников Кремля.

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    29 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин: Российский бизнес ведет дела в Африке без выкачивания прибыли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на саммите в Москве заявил, что российские компании ведут дела в Африке на равных и не выкачивают прибыль в духе колониальных практик.

    Отечественные предприятия выстраивают работу с африканскими странами честно и добросовестно.

    «Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По словам главы государства, российские компании уже давно и успешно реализуют на континенте крупные проекты.

    «Речь идёт о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Владимир Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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