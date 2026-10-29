Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин назвал долю национальных валют в расчетах России и стран Африки
Путин: Доля нацвалют в расчетах России и стран Африки составила 85%
Доля национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки достигла 85%, заявил президент Владимир Путин во время совместного общения с прессой вместе с президентом Бурунди и действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.
«Уже сейчас доля национальных валют, в том числе рубля, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам составляет 85%», – цитирует Путина РИА «Новости».
Подобная практика расчетов дает странам возможность надежно защищать двустороннюю торговлю и инвестиционные проекты от резких колебаний на глобальных рынках, а также от общей нестабильности мировой политической конъюнктуры, пояснил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита в Москве президент Владимир Путин отметил хорошую динамику торговли России и стран Африки.
В среду Владимир Путин призвал Россию и государства Африки выстраивать систему расчетов в национальных валютах.
Путин представил африканским странам систему международных расчетов А7.