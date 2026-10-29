Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Установлена личность погибшей при ударе по Луганску женщины
Погибшей при атаке ВСУ на Луганск оказалась старший преподаватель ЛГУ
Мирной жительницей, тело которой достали из-под завалов после удара ВСУ по Луганску, оказалась старший преподаватель местного университета Оксана Зверева.
Оксана Зверева работала старшим преподавателем на кафедре компьютерных систем и сетей Луганского государственного университета (ЛГУ) им. Владимира Даля. Сообщение о ее гибели опубликовано в канале вуза в «Максе».
В университете рассказали, что Зверева посвятила педагогическому труду 19 лет, многие годы занимала должность заместителя декана по воспитательной работе. Коллеги назвали ее прекрасным педагогом, чутким человеком и надежной коллегой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обнаружении тела женщины под завалами разрушенного при атаке ВСУ жилого дома.
Также глава республики заявил об отключении электроснабжения более чем у 150 тыс. абонентов в результате массированного удара по городу.
Ранее в ЛНР два человека погибли при ударах украинских беспилотников по автомобилям.