Установлена личность погибшей при ударе по Луганску женщины

Погибшей при атаке ВСУ на Луганск оказалась старший преподаватель ЛГУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оксана Зверева работала старшим преподавателем на кафедре компьютерных систем и сетей Луганского государственного университета (ЛГУ) им. Владимира Даля. Сообщение о ее гибели опубликовано в канале вуза в «Максе».

В университете рассказали, что Зверева посвятила педагогическому труду 19 лет, многие годы занимала должность заместителя декана по воспитательной работе. Коллеги назвали ее прекрасным педагогом, чутким человеком и надежной коллегой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обнаружении тела женщины под завалами разрушенного при атаке ВСУ жилого дома.

Также глава республики заявил об отключении электроснабжения более чем у 150 тыс. абонентов в результате массированного удара по городу.

Ранее в ЛНР два человека погибли при ударах украинских беспилотников по автомобилям.