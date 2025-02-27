Напавших на ребенка в Сочи собак усыпили

Tекст: Алексей Дегтярев

Владелец собак 48-летний Роман Цыганков приезжал в СНТ примерно раз в два дня, чтобы кормить питомцев, но на этот раз он не был там около 12 дней из-за снегопадов, пишет Telegram-канал 112.

Отмечается, что оголодавшие животные сорвались с веревок, прорыли лаз под забором и побежали на поиски пищи, им попался маленький мальчик, который шел в гости к отцу.

Ребенку провели операцию, предстоит сделать еще несколько других.

Псов усыпили, вскоре им проведут вскрытие.

Ранее в Ставрополе стая собак напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали. Позднее ее арестовали.