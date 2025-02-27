Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Напавших на ребенка в Сочи собак усыпили
Атаковавших девятилетнего мальчика по дороге к СНТ в Сочи собак породы хаски усыпили, ребенку же провели первую операцию, сообщили Telegram-каналы.
Владелец собак 48-летний Роман Цыганков приезжал в СНТ примерно раз в два дня, чтобы кормить питомцев, но на этот раз он не был там около 12 дней из-за снегопадов, пишет Telegram-канал 112.
Отмечается, что оголодавшие животные сорвались с веревок, прорыли лаз под забором и побежали на поиски пищи, им попался маленький мальчик, который шел в гости к отцу.
Ребенку провели операцию, предстоит сделать еще несколько других.
Псов усыпили, вскоре им проведут вскрытие.
Ранее в Ставрополе стая собак напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали. Позднее ее арестовали.