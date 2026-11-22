Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Лавров назвал неадекватными министров обороны Британии и Германии
Лавров счел неадекватными министров обороны Британии и ФРГ
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Уэс Стритинг находятся в неадекватном состоянии.
Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывания западных политиков по поводу ударов ВСУ по территории России, передает «Вести».
«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», – заявил Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Евросоюза получить передышку для Украины ради продолжения поставок оружия.
Ранее министр сыронизировал над требованиями европейских политиков для начала диалога по ситуации на Украине.
Также Лавров сообщил о призывах канцлера Германии Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к возможной войне с Россией.