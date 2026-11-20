DPA: В ФРГ завели дела за оскорбления в адрес Мерца на акциях протеста молодежи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел во время манифестации в Ростоке, которая проходила под лозунгом «Школьная забастовка против воинской повинности», передает ТАСС. Пятеро протестующих развернули баннер оскорбительного содержания, пишет DPA со ссылкой на полицейское управление Ростока.

Помимо этого, на митинге поколения Z в Шверине 17-летний подросток, вероятно, также допустил оскорбления в адрес главы правительства Германии. Правоохранители не стали уточнять, какие именно заявления или надписи послужили поводом для разбирательства.

В акции в Ростоке приняли участие около 260 человек, в Шверине – порядка 100. При этом правоохранители охарактеризовали прошедшие демонстрации в целом как мирные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учащиеся школ и студенты организовали массовые шествия более чем в 70 городах Германии в знак протеста против возможного возвращения обязательной военной службы.

В воскресенье правоохранители задержали 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает» в Берлине.

Ранее немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.