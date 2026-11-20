И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Полиция ФРГ завела дела за оскорбление Мерца на молодежных протестах
DPA: В ФРГ завели дела за оскорбления в адрес Мерца на акциях протеста молодежи
В Германии полиция федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания возбудила дела против участников акций протеста, предположительно оскорбивших канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Инцидент произошел во время манифестации в Ростоке, которая проходила под лозунгом «Школьная забастовка против воинской повинности», передает ТАСС. Пятеро протестующих развернули баннер оскорбительного содержания, пишет DPA со ссылкой на полицейское управление Ростока.
Помимо этого, на митинге поколения Z в Шверине 17-летний подросток, вероятно, также допустил оскорбления в адрес главы правительства Германии. Правоохранители не стали уточнять, какие именно заявления или надписи послужили поводом для разбирательства.
В акции в Ростоке приняли участие около 260 человек, в Шверине – порядка 100. При этом правоохранители охарактеризовали прошедшие демонстрации в целом как мирные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учащиеся школ и студенты организовали массовые шествия более чем в 70 городах Германии в знак протеста против возможного возвращения обязательной военной службы.
В воскресенье правоохранители задержали 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает» в Берлине.
Ранее немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.