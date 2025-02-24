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Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
«Союз Сары Вагенкнехт» не смог набрать 5% голосов на выборах в бундестаг
Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.
Партия Вагенкнехт набрала 4,972% голосов избирателей при пороге входа в 5%. У СвДП, которая ранее была частью правительственной коалиции, 4,3% голосов, передает РИА «Новости».
Председатель СвДП, экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил, что уходит из политики после провала его партии на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.
Напомним, победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место. ХДС/ХСС набирает 26,8% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.