Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Эксперт предупредила об опасности фишинговых ссылок в дни распродаж
«Мошеловка»: Мошенники в дни распродаж шлют ссылки с вирусами
В дни ноябрьских распродаж злоумышленники маскируют фишинговые ссылки под рекламные предложения, сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Злоумышленники маскируют свои атаки под маркетинговые рекламные предложения, размещая объявления о том, что планируется грандиозная распродажа, и что можно взять промокод на еще большую скидку», – рассказала Пожарская радио Sputnik.
По ее словам, промокод выдается генератором случайных кодов, и для его получения нужно пройти по ссылке, которая на деле оказывается фишинговой.
Также мошенники просят разослать объявление со ссылкой знакомым и друзьям за еще большую скидку, добавила эксперт.
Пожарская отметила, что при переходе по таким ссылкам потенциальная жертва лишается важных данных и получает фоновую загрузку вредоносного ПО на устройство. Она посоветовала перепроверять привлекательные предложения на официальных сайтах брендов и устанавливать защитные решения на устройства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пожарская сообщала об уязвимости успешных людей перед мошенниками из-за излишней самоуверенности.
Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Кузьменко сообщил о массовой рассылке фишинговых писем для кражи аккаунтов в преддверии распродажи 11.11. Член Ассоциации юристов России Дмитриева сообщила о создании сайтов-двойников популярных маркетплейсов в преддверии «черной пятницы».