Эксперт назвала причину уязвимости успешных людей перед мошенниками

«Мошеловка»: Самоуверенность – причина уязвимости перед мошенниками

Tекст: Катерина Туманова

Убежденность в собственной неуязвимости мешает таким людям сохранять бдительность и распознавать уловки злоумышленников.

«Человек, занимающий высокую должность, может считать себя практически неуязвимым: у него больше связей и возможностей решить свои проблемы. Появляется ощущение: «Меня уж точно не посмеют обмануть». И именно эта самоуверенность может сыграть с человеком злую шутку», – сказала Пожарская ТАСС.

Она добавила, что из-за излишней самоуверенности человек может потерять бдительность, чем и пользуются мошенники.

По словам эксперта, жертвами аферистов регулярно становятся известные люди, в том числе высокопоставленные сотрудники прокуратуры и аппарата правительства, несмотря на их осведомленность о схемах обмана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Виктор Гульдан заявил об уязвимости послушных детей перед телефонными мошенниками из-за гиперопеки.

В сентябре в пресс-службе Банка России рассказали об особой уязвимости подростков перед мошенниками из-за небольшого финансового опыта.

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