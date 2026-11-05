Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Студента из Москвы арестовали за попытку теракта на железной дороге
МВД: В Подмосковье задержали готовившего теракт на железной дороге студента
Транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Москвы, который пытался совершить теракт на железнодорожном объекте в Подмосковье по указанию телефонных мошенников, сообщили в управлении МВД по Центральному федеральному округу.
Мужчину заметили на платформе Бекасово-Сортировочное в Наро-Фоминске. С помощью инструментов он пытался открутить крепежные болты на крышке понижающего трансформатора, чтобы слить масло и совершить поджог, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
При себе у молодого человека была горючая смесь, его задержали с поличным. График движения поездов не нарушен.
Выяснилось, что задержанный работает электромонтажником. По его словам, телефонные собеседники потребовали доказать, что он не переводил деньги на Украину и находился под влиянием мошенников. За совершение теракта ему обещали решить финансовые проблемы.
Молодой человек признался, что понимал, с кем общается, но ради вознаграждения купил необходимые компоненты, прибыл на платформу и снимал свои действия на камеру.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, подозреваемый арестован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента по подозрению в поджоге релейного шкафа. В сентябре Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за поджог релейного шкафа. В июле жительницу Дальнего Востока осудили на длительный срок за диверсии на железной дороге.