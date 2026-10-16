«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».9 комментариев
В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге
Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.
Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.
Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.
Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.
На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.