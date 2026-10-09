Подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге арестовали в Петербурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева до 7 декабря 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, Яковлев не позднее 5 мая 2025 года вступил в контакт с представителем террористической организации. В октябре 2026 года он провел разведку на станции «Георгиевская», а 4 октября получил инструкции по подрыву релейного шкафа.

Далее Яковлеву сообщили о месте расположения тайника с самодельным взрывным устройством. Он направился к нему 8 октября для совершения взрыва, но был задержан в районе поселка Жары Тосненского района Ленинградской области сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Чувашии приговорил к 13,5 года колонии мужчину, поджегшего трансформаторную подстанцию.

В тот же день военный суд назначил сроки от 11 до 26 лет лишения свободы группе поджигателей российской авиатехники.

В понедельник житель Кубани получил 12 лет колонии за совершение трех диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.