Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге арестовали в Петербурге
Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест Дмитрия Яковлева, подозреваемого в попытке устроить взрыв на железнодорожной станции по заданию запрещенной террористической организации «Легион Свобода России».
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева до 7 декабря 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По версии следствия, Яковлев не позднее 5 мая 2025 года вступил в контакт с представителем террористической организации. В октябре 2026 года он провел разведку на станции «Георгиевская», а 4 октября получил инструкции по подрыву релейного шкафа.
Далее Яковлеву сообщили о месте расположения тайника с самодельным взрывным устройством. Он направился к нему 8 октября для совершения взрыва, но был задержан в районе поселка Жары Тосненского района Ленинградской области сотрудниками пограничного управления ФСБ России.
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